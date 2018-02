Nachdem am Mittwoch erstmals ein Biathlon-Rennen abgesagt wurde, wird Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier nun eben einen Tag später als geplant ihr "Triple" ins Visier nehmen.

Top-Chancen für Rebensburg und Dreßen

Aus deutscher Sicht haben gute bis sehr gute Chancen auf Edelmetall auch Streif-Triumphator Thomas Dreßen in der Abfahrt, Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg im Riesenslalom, alle deutschen Starter im Biathlon-Einzel und die Rodler um Olympiasiegerin Natalie Geisenberger in der Teamentscheidung.

Ungemütlich wurde es am Mittwoch nicht nur in der Bergregion, wo auch der Frauen-Slalom ausfiel und auf Freitag verlegt wurde. In Gangneung, wo die Paarläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot ebenfalls am Donnerstag nach einer Medaille greifen, stoppte das Organisationskomitee sämtliche Aktivitäten im Olympic Park. Zuschauer im Küsten-Areal wurden am Nachmittag aufgerufen, die Hallen nicht zu verlassen. Im Park flogen Gegenstände umher, Bänke kippten um.

"Gute Wetterprognose"

Biathlon-Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig, Mitglied der Wettkampf-Jury und damit mitverantwortlich für die Verlegung des Wettbewerbs, ist nun aber oprimistisch: "Am Donnerstag sollen sehr gute Bedingungen vorherrschen." Diese Informationen besitzt auch das Internationale Olympische Komitee, das von einer "guten Prognose" für die kommenden Tage ausgeht und deshalb mit Blick auf die Alpinen nicht besorgt ist.