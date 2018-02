Die Olympia-Entscheidungen am Sonntag

Hirscher ist großer Favorit für den Riesenslalom-Sieg

Marcel Hirscher ist der große Favorit für das Riesenslalom-Rennen in Yongpyong. Der Führende im Weltcup will endlich eine Medaille in diesem Wettbewerb gewinnen, nachdem bei den Winterspielen 2010 und 2014 jeweils Vierter wurde. Einfach wird es die Konkurrenz Hirscher aber nicht machen. Größte Herausforderer für den Österreicher sind der Franzose Alexis Pinturault und der Norweger Henrik Kristoffersen, die auch im Weltcup direkt hinter ihm liegen. Die deutschen Teilnehmer Josef Ferstl oder Linus Straßer haben lediglich Außenseiterchancen.

Eisschnelllauf: Dannhauer will auf Kurzdistanz überzeugen

Judith Dannhauer hatte die Qualifikation für Pyeongchang auf den letzten Drücker geschafft. Und nun hofft die 35-Jährige auf ein gutes Ergebnis über die 500 m-Kurzdistanz. Ein Platzierung auf dem Treppchen ist für die Erfurterin allerdings kaum realistisch. Favoriten sind andere Sportlerinnen: Die Japanerin Nao Kodaira wird nur schwer zu schlagen sein. Vor allem die Österreicherin Vanessa Herzog und die Tschechin Karolina Erbanova wollen ihr das Leben auf der Eisfläche so schwer wie möglich machen.

Deutsche Biathleten kämpfen im Massenstart um Medaillen

Die Biathlon-Männer um Arnd Peiffer, Simon Schempp, Benedikt Doll und auch Eric Lesser sind in jedem Wettbewerb für einen Podestplatz gut - und natürlich auch im Massenstart. 30 Weltklasse-Athleten gehen an den Start. Und die beiden Dominatoren der Saison, Martin Fourcade (Frankreich) und Johannes Thingnes Boe (Norwegen), werden ordentlich Gas geben, um die deutschen Herren auf Distanz zu halten zu bieten.

Langläufer messen sich in der Staffel

Die deutschen Langläufer hoffen auf einen Achtunhgserfolg, mehr dürfte für sie in diesem Staffel-Wettkampf über 4x10 km nicht drin sein. Weltmeister Norwegen ist großer Favorit bei diesem Wettstreit. Es bleibt abzuwarten, wie sich die olympischen Athleten aus Russland sowie die französische Staffel schlagen werden. Diese könnten den Norwegern noch am ehesten gefährlich werden. Die einstigen Langlaufmächte Finnland und Schweden dürften dazu kaum in der Lage sein