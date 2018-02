Die Entscheidungen am fünften Wettkampftag

Nordische Kombination - Frenzel wiederholt Sotschi-Triumph

Eric Frenzel ist der König der Kombinierer. Der Olympiasieger von Sotschi setzte sich am Mittwoch (14.02.2018) in Pyeongchang überraschend deutlich gegen die Konkurrenz durch. Nach 10 Kilometern hatte Frenzel 4,8 Sekunden Vorsprung vor dem Japaner Aktio Watabe. Bronze ging an den Österreicher Lukas Klapfer, der 18,1 Sekunden hinter Frenzel die Ziellinie überquerte.

Biathlon - Rennen wegen starker Winde für Mittwoch abgesagt

Laura Dahlmeier muss auf ihren nächsten Einsatz warten. Wegen anhaltend starker Winde wurde das Einzelrennen der Biathlon-Damen am Mittwoch (14.02.2018) abgesagt und auf Donnerstag verschoben. Um 9.15 Uhr MEZ kämpfen dann zunächst die Skijägerinnen um die Medaillen, die Männer gehen um 12.30 Uhr MEZ in die Loipe. Den Auftakt aus deutscher Sicht macht Franziska Hildebrand. Olympia-Debütantin Maren Hammerschmidt und Franziska Preuß gehen danach an den Start.

Damen-Slalom auch verschoben

Nach der Männer-Abfahrt und dem Riesenslalom der Damen ist auch der Frauen-Slalom abgesagt worden. Das Rennen mit den drei deutschen Starterinnen Lena Dürr, Christina Geiger und Marina Wallner soll nun am Freitag und damit am gleichen Tag wie der Männer-Super-G gefahren werden. Die genauen Startzeiten wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Grund für die Absage am Mittwochmorgen war wie schon in den Tagen zuvor der starke und böige Wind in Pyeongchang.

Rodeln - Eggert/Benecken klare Favoriten

Nach Gold, Silber und Bronze winkt den deutschen Rodlern bei den Doppelsitzern ab 12.20 Uhr der nächste Erfolg. Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken haben in dieser Saison zehn von 13 Weltcup-Rennen und natürlich auch den Gesamtweltcup gewonnen. In Pyeongchang setzte das Thüringer Duo zweimal die Trainingsbestzeiten, während die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt im letzten Lauf stürzten.