Ski alpin: Regensburg muss warten

Viktoria Rebensburg gilt als Topfavoritin in den Riesenslalom. Die Führende des Disziplinenweltcups hatte 2010 in Vancouver Gold und 2014 in Sotschi Bronze gewonnen und kann mit ihrem zweiten olympischen Riesenslalom-Gold mit den italienischen Ski-Legenden Deborah Compagnoni und Alberto Tomba gleichziehen. Doch das für 2.25 Uhr angesetzte Rennen fiel, wie schon die Männer-Abfahrt, dem starken Wind in Yongpyong zum Opfer und soll nun am Donnerstag nachgeholt werden.

Biathlon: Peiffer und Dahlmeier mit Vorsprung

Die deutschen Olympiasieger Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer greifen nach ihrem Doppelschlag im Sprint auch in der Verfolgung der Biathleten nach Gold. Dahlmeier geht ab 11.10 Uhr über die 10 Kilometer mit 24 Sekunden Vorsprung auf die Norwegerin Marte Olsbu auf die Strecke, Peiffer hat ab 13 Uhr über die 12,5 Kilometer ein Polster von vier Sekunden auf den Tschechen Michal Krcmar. Auch Benedikt Doll, Simon Schempp und Erik Lesser bei den Männern sowie Vanessa Hinz bei den Frauen haben gute Aussichten auf weitere Top-Platzierungen.

Skispringen: Vogt und Althaus aussichtsreich

Carina Vogt und Katharina Althaus gehen mit Medaillenchancen in den zweiten Springsprung-Wettbewerb der Frauen in der olympischen Geschichte. Sotschi-Siegerin Vogt belegte im Abschlusstraining die Plätze zwei und drei und verzichtete anschließend auf den dritten Sprung. Im letzten Durchgang gelang Althaus der weiteste Satz.