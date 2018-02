Die Olympia-Entscheidungen am Samstag

Dahlmeiers nächster Rekord?

Vier Medaillen bei einer Olympia-Ausgabe - das hat noch keine Biathletin vollbracht. Laura Dahlmeier könnte die erste sein, wenn sie auch im Massenstart am Samstag (12.15 Uhr/MEZ) unter die ersten Drei läuft. Dabei wird sie nicht die einzige deutsche Skijägerin sein, die um die Medaillen kämpft. Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag) und Denise Herrmann (Oberwiesenthal) haben in Südkorea bereits unter Beweis gestellt, dass sie nicht weit entfernt sind von den Podesträngen.

Wellinger will wieder aufs Podest

Platz vier in der Qualifikation zur Großchance - Andreas Wellinger untermauerte seine Ambitionen auf die nächste Medaille am Samstag (13.30 Uhr). Nach dem Sieg von der Normalschanze dürfte der Deutsche ohne allzu großen Druck springen können. Neben Wellinger schicken die Deutschen in Richard Freitag einen zweiten Medaillenkandidaten ins Rennen.

Die größte Konkurrenz dürfte aus dem Lager der Norweger und Polen kommen. Die Qualifikations-Sieger Robert Johansson und Johann Andre Forfang präsentierten sich sehr stark. Auch Tourneesieger Kamil Stoch wird ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden wollen.

Löllinger peilt Gold an

Die deutschen Skeletoni peilen in Pyeongchang ihre erste Goldmedaille an. 2010 hatte es Silber durch Kerstin Szymkowiak und Bronze durch Anja Huber gegeben. Weltmeisterin Jacqueline Lölling liegt zur Halbzeit der insgesamt vier Durchgänge in Führung, auch Anna Fernstädt und Vizeweltmeisterin Tina Hermann haben auf den Plätzen fünf und sechs noch Chancen auf das Podest.

Rebensburg nur mit Außenseiterchancen

Viktoria Rebensburg hat ihre große Medaillenchance im Riesenslalom verspielt. Nun greift sie im Super-G an, in dem sie allerdings nicht zu den Medaillenkandidatinnen zählt. Gold sollte eher über Sofia Goggia, Lindsey Vonn oder Tina Weirather gehen. Für Deutschland startet zudem die Starnbergerin Kira Weidle.