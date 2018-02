K wie Kurve neun. "Jetzt kommt es zum Showdown. Felix Loch ... da unten zittern sie ... noch einmal so sauber runterkommen wie in den drei Läufen zuvor ... oh, jetzt muss er aufpassen, da stand er quer, aber sowas von quer ... nein, nein, keine Medaille! Entsetzen in den Gesichtern!" Nicht nur ARD-Rodel-Kommentator Peter Grube litt ein ums andere Mal am olympischen Eiskanal. Die eigentlich so einfache Bahn in Pyeongchang besaß eine Gemeinheit - und die hieß Kurve neun. Zahlreiche Favoriten strauchelten an dieser heiklen Stelle - was die Fans allerdings freute: Denn im Bob und Rodeln war so immer Spannung garantiert, und es gab einige Medaillengewinner, die vor den Spielen niemand so recht auf dem Zettel hatte.