Ob an der Biathlon-Loipe in Alpensia, beim Eisschnelllauf und Curling in Gangneung oder an der Halfpipe im Snowpark von Bokwang. Immer wieder tauchen sie auf. Kleine Gruppen in deutscher Teamkleidung. Die beigefarbenen Parkas, die roten Schals sowie die roten und grauen Mützen stechen aus der Masse heraus. Haben sich hier etwa die deutschen Athleten nach der Eröffnungsfeier verlaufen?

Nicht ganz. Zwar sind sie alle Athleten, an diesen Spielen nehmen sie aber nicht teil. Es sind Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren des Deutschen Olympischen Jugendlagers ( DOJL ). Alle zwei Jahre schickt der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB ) in Kooperation mit der Deutschen Olympischen Akademie und der Deutschen Sportjugend Nachwuchssportler zu den Sommer- und Winterspielen. Nun also ins ferne Südkorea. Zwei Wochen verbringen sie hier.

Koreanische Jugendliche zeigen ihre Hotspots in Seoul

Nach mehr als 18 Stunden Anreise mit einem Zwischenstopp in Doha sind die 40 Jugendlichen samt ihrer Betreuer in Seoul gelandet. Dann geht es erstmal ins Hostel und dort wird gegen den Jetlag gekämpft. Viele verlieren den Kampf und fallen übermüdet ins Bett. Doch viel Zeit zum Ausruhen bleibt nicht, denn die Zeit in Südkorea will schließlich genutzt werden. Und der Zeitplan ist vollgepackt – nicht nur mit sportlichen Highlights. In Kooperation mit dem Goethe-Institut und der Deutschen Botschaft wird eine breite Palette an Veranstaltungen angeboten.

Deutsche und koreanische Jugendliche lernen gemeinsam

Als eine der ersten Veranstaltungen steht ein kultureller Austausch mit einheimischen Jugendlichen an einer Fremdsprachlichen-Oberschule in der koreanischen Hauptstadt auf dem Programm. Es geht um die Kultur des Landes, den Alltag in einer Megacity wie Seoul und natürlich das Thema der Jugend: K-Pop. Außerdem zeigen die Südkoreaner ihre Hotspots in der Stadt – abseits der Reisebücher und Touristentouren.

Kameraüberwachung überall in der Stadt

Der Tag hat der 17-jährigen Eisschnellläuferin Miriam Ohlert imponiert: " Das war ein Highlight. Wir sind dann gemeinsam in ein koreanisches Restaurant gegangen und haben traditionell gegessen. " Dort kommt es auch gleich zu einer weiteren prägenden Begegnung. Die Nachwuchssportler kommen mit der Bedienung ins Gespräch und erfahren so, dass sie Extraschichten schiebt, um das Schulgeld für ihre Tochter zahlen zu können. " Es hat mir noch einmal verdeutlicht, wie die sozialen Strukturen hier sind ", sagt Miriam Ohlert.

Für Jonas Jannusch ist dieser Tag ebenfalls faszinierend. Der 19-Jährige zählt zu den kommenden deutschen Bob-Hoffnungen, hat bei den Jugend-Winterspielen 2016 im norwegischen Lillehammer die Goldmedaille geholt. " Vor allem die Vorstellungen und Werte sowie Ideale der Jugendlichen unterscheiden sich von unseren deutlich ", sagt er nach den Begegnungen. Auch die schiere Größe der Stadt beeindruckt ihn. Anonym könne man sich hier trotzdem nicht bewegen: " Es ist verwunderlich, wie häufig die Koreaner ihre Daten angeben und wie viele Kameras in der Stadt hängen. "

Wintersport, Leichtathletik, Handball und Kampfsport - die ganze Palette der Sportarten

24 Mädels und 16 Jungs hat der DOSB auf die Reise nach Südkorea geschickt. Alle hatten sich im Vorfeld mit einem Unterstützerverein beworben. Ihre sportlichen Leistungen flossen ebenso in die Auswahl ein, wie ihr Engagement im sozialen Bereich. Aber es sind nicht nur Wintersportler, die zu den Winterspielen fahren. Auch 18 Sommersportler sind dabei. Insgesamt deckt die Gruppe 25 Sportarten ab. Neben den klassischen Winter-Betätigungen auf Skiern, Schlittschuhen oder im Eiskanal sind auch Leichtathleten, Kartfahrer, Segler, Schützen, Hand- und Volleyballspieler und Golfer dabei. Und, und, und …

Aus der Liste der Sportarten sticht Shaolin Kempo Hsinshih heraus. Es ist eine Kampfsportart. Sie kommt aus China und ist vergleichbar mit Karate, Tae Kwon Do oder Kung Fu. Christin Görtler betreibt den Sport seit sie sieben Jahre ist. Aktuell macht die 19-Jährige eine Ausbildung zur Tierarzthelferin und hofft, von der Reise nach Südkorea auch etwas für ihre Tätigkeit im Verein mitzunehmen. " Ich werde meine Trainingsgruppe durch meine Reise für den Leistungssport und das Engagement motivieren. Mit Einsatz kann man selbst Leute treffen, wie den Bundespräsidenten. Durch die Wettkampfbesuche habe ich die Sportler hautnah gesehen und dadurch habe ich viel über deren Leistung gelernt. Jede Erfahrung, die ich gemacht habe, ist wertvoll ", sagt sie.

Das Deutsche Olympische Jugendlager trifft sich mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Jannusch: "Ludwig freut sich mehr über Bronze, als Loch über Gold"

Mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier traf die Gruppe im Deutschen Haus in Pyeongchang zusammen. Eine der zahlreichen Aktivitäten abseits der Stadien und Hallen. Aber natürlich sind die Sportler auch hier, um Sport zu sehen und zu erleben. Insgesamt sechs Tage sind dafür vorgesehen, an denen verschiedene Wettbewerbe besucht werden. Da einige Veranstaltungen zeitgleich stattfinden teilt sich die Gruppe auf. Logisch das Bobfahrer Jonas Janusch an den Eiskanal geht – auch wenn dort die Rodler zu Gange sind. " Dass Felix Loch Gold noch hergegeben hat, war natürlich überraschend. Aber am Ende hat sich Johannes Ludwig mehr über Bronze gefreut, als sich Loch über Gold hätte freuen können. Da sieht man wie nah Freud und Leid im Sport zusammen liegen ", sagt er. Und er findet auch Kritik an der öffentlichen Wahrnehmung: " Schade, dass viele nur den fünften Platz von Loch und nicht die Bronzemedaille von Ludwig gesehen haben. "

Stimmung beim Rodeln wie bei einem großen Sportfest

Segler Luca Mayer hat sich für einen Besuch beim Eiskunstlaufen entschieden. Er sucht das Kontrastprogramm zu seiner eigenen Tätigkeit. Während er in seinem Boot der Klasse Laser Standard auf der Suche nach der schnellsten Linie ist, stehen auf dem Olympischen Eis andere Dinge im Vordergrund. " Eiskunstlaufen war für mich sehr beeindruckend. Ich komme aus einem Sport, der überhaupt nicht künstlerisch ist. Da waren die Programme der Sportler in Kombination aus Technik und Musik eindrucksvoll ", sagt der 17-Jährige, der abseits der Wettkampfstätten besonders vom Streetfood-Angebot in Seoul beeindruckt war.

Eine DOJL-Gruppe beim Langlauf

Auch Eisschnellläuferin Miriam Ohlert hat sich in der Eishalle am wohlsten gefühlt, allerdings auf dem kleinen Oval: " Sportlich war die Stimmung beim Shorttrack atemberaubend! Shorttrack ist die koreanische Wintersportart und das hat man auch gemerkt. Es war toll zu sehen, wie die Koreaner ihre Sportler gefeiert haben. " Und Christin Görtler? Das Rodeln der Frauen war aus sportlicher Sicht ihr Highlight. Die Stimmung im Alpensia Sliding Centre vergleicht sie mit einem großen Sportfest. Und dann war da noch etwas: " Vor allem wurden wir auch im Fernsehen gesehen. Da habe ich viele Nachrichten aus Deutschland bekommen ", freut sie sich.

Horizonterweiterung und Grenzbesuch

Aber es geht bei dem Besuch auf der koreanischen Halbinsel auch um erste Themen. Die Teilung Koreas wird thematisiert, inklusive eines Besuches der demilitarisierten Zone. "Es geht darum, das Thema nicht nur aus Gesprächen, sondern auch etwas genauer vor Ort zu erleben. Die deutsche Teilung haben unsere Jugendlichen ja nicht mehr mitbekommen", erklärt Moritz Belmann, der den Bereich Öffentlichkeitsarbeit des DOJL betreut. Für ihn ist es die vierte Teilnahme. 2010 in Vancouver war er als Nachwuchs-Judoka dabei, 2012 in London wechselte er in den Betreuerstab und hatte diese Rolle auch 2014 in Sotschi inne. Ruben Blommert, der in Pyeongchang im Eiskunstlaufen antritt, war vor vier Jahren noch im Jugendlager, erzählt er nebenbei. Wenn das kein Ansporn ist. Der DOSB ist das einzige NOK , welches so eine Veranstaltung zu jeden Olympischen Spielen – egal ob Sommer oder Winter – macht. " Da sind wir im internationalen Vergleich schon einmalig ", sagt Belmann. Dass es nicht nur zu den in Deutschland beliebten Sportarten geht, begründet er mit einer " Horizonterweiterung " für die Jugendlichen. So wurden bewusst Curling, Snowboard oder Freeskiing mit ins Programm aufgenommen.

Für Luca Mayer und Miriam Ohlert steht ein richtiges Highlight noch in Woche zwei an. Beide freuen sich auf interkulturellen Austausch mit koreanischen Familien im Küstenort Gangneung. Dort werden sie eine Nacht bei Gastfamilien verbringen. Mayer erhofft sich so einen " ungefilterten Einblick in den Alltag der Familien und wie sie wirklich leben. Das wird sehr interessant. " Ebenso Ohlert. " Koreaner folgen strikt dem vorgegebenen Plan und man kann nicht mit ihnen über andere Lösungen diskutieren. Das hat mich überrascht. Ich hoffe, ich verstehe vielleicht, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. "

Viele Eindrücke mit nach Deutschland

Aber gab es auch weniger gute Eindrücke? Christin Görtler fällt da die eher maue Stimmung bei den Schneewettbewerben ein: " Das hat mich überrascht. Da fällt auf, dass die Koreaner nicht so viel Tradition in diesen Sportarten haben, dies merkt man leider auch in den Stadien. "

Auch ein Selfie darf nicht fehlen - hier mit Biathlet Benedikt Doll

Die Jugendlichen haben viele Eindrücke gesammelt und in den folgenden Tagen werden noch zahlreiche dazukommen. Was nehmen sie mit? " Dass es uns in Deutschland echt gut geht. Vor allem mit unserem Arbeitszeiten, unserem Arbeitsalltag und den Verdienstmöglichkeiten. Sportlich ist mir noch einmal verdeutlicht worden, dass die Förderung der Spitzensportler in Deutschland sehr gut ist. Wir können uns glücklich schätze können, dass wir unseren Sport so ausüben können, wie wir ihn ausüben ", sagt Jonas Jannusch. Luca Mayer nimmt das internationale Gefühl mit zurück nach Deutschland: " Es feiern alle Fans der verschiedensten Nationen miteinander. Dies war ein schönes Erlebnis. " Und so soll es doch sein.

Vom 05. bis 28. Februar berichten wir im ARD-Hörfunk, im Ersten und den Dritten Programmen ausführlich über die Olympischen Spiele.

Weiter Informationen zum DOJL und eine Übersicht über alle Teilnehmer finden Sie hier.

Stand: 18.02.2018, 11:54