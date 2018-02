Kanadas Selbstverständnis wurde - was die Mannschaftssportarten betrifft - bei den Winterspielen von Pyeongchang doch mehr als angekratzt. Nicht erst durch die Eishockey-Niederlage gegen Deutschland. Die war aber der sprichwörtliche Tropfen, der dass Frust-Fass zum Überlaufen brachte in einem Land, dass sich selbst gerne als Weltmarktführer im Sport betrachtet, wie es die "Toronto Sun" schreibt.

Das Curling-Dilemma

Denn Kanadas Problem liegt nicht nur im Männer-Eishockey: Auch bei den Frauen und im zweiten olympischen Lieblingssport der Kanadier, dem Curling, verliefen die Winterspiele alles andere als erwartet. In zwei der drei Curling-Medaillenentscheidungen ging Kanada leer aus. Gold im erstmals ausgetragenen Mixed-Wettbewerb ist nur ein schwacher Trost.

Was in Kanada zählt, sind die traditionellen Team-Wettbewerbe, die Kanada die letzten 20 Jahre dominiert hatte. Die Frauen waren vor vier Jahren in Sotschi Olympiasieger, die Herren Serien-Olympiasisger seit 2006. Diesmal reichte es nicht einmal fürs Podest.

Kein Gold im Eishockey

Und jetzt auch noch diese Eishockey-Schmach. Zuletzt hatten Kanadas Männer 2006 in Turin das Finale verpasst. 2010 und 2014 feierten die "Ahornblätter" jeweils den Olympiasieg - und der war auch diesmal, obwohl die Topstars aus der NHL fehlten, fest eingeplant. Und dann das Aus gegen eine "Gruppe wenig bekannter Deutscher", wie die "National Post" das DEB-Team nennt. Nur einen Tag, nachdem Kanadas Frauen den fünften Olympiasieg in Folge verpasst hatten - was im erfolgsverwöhnten Eishockey-Land ebenfalls fast schon einer nationalen Tragödie entspricht.

Neuer Medaillenrekord

Video starten, abbrechen mit Escape Eishockey - das Halbfinale zwischen Deutschland und Kanada | Sportschau | 23.02.2018 | 01:55:36 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Die kanadischen Mannschaftssportler werden sich in den kommenden Tagen noch viel Spott in den hemischen Medien anhören lassen. Den Eishockey-Teams ist zu wünschen, dass sich vielleicht der eine oder andere Kolumnist an Cathal Kelly orientiert.

Der ist momentan für die kanadische Tageszeitung "The Globe and Mail" in Pyeongchang und fasste nach den Curling-Ergebnissen die Situation in Kanad mit zwei bemerkenswert milden, aber auch bemerkenswert weisen Sätzen zusammen. "Kanada wird immer die größte Curling-Nation der Welt bleiben. Aber daraus folgt nicht, dass sie auch immer die beste sein wird. Das ist der Unterschied zwischen Besitzerstolz und Begierde."