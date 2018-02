Bis Mittwoch (14.02.2018) soll der eiskalte Wind bleiben, die Temperaturen fallen sogar auf minus 18 Grad Celsius. " Die Zuschauer sind geduldig, auch bei Verschiebungen ", sagte Sung Baik You vom Organisationskomitee Pocog.

Weitere Verschiebungen drohen

Das Internationale Olympische Komitee ( IOC ) ist nach eigener Aussage in ständigem Kontakt mit den Sportverbänden. " Es ist nicht immer einfach, weil wir es mit sieben unterschiedliche Sportarten zu tun haben ", sagte IOC -Sprecher Mark Adams. " Wir sprechen darüber ständig mit den Verbänden ", sagte Adams. Dabei werde auch geprüft, ob Wettkämpfe abgesagt werden müssen.

Bereist am Samstag (09.02.2018) hatte die Skisprung-Entscheidung beim Sieg von Andreas Wellinger auf der Kippe gestanden. Die Abfahrt der Herren wurde auf Donnerstag verschoben. Die Qualifikation im Snowboard-Slopestyle wurde abgesagt und auf Montag verschoben. Am Mittwoch starten die Nordischen Kombinierer und zittern vor den angekündigten eisigen Winden. Das Training am Montag wurde abgesagt.

Wetter beeinflusst Ticketverkauf

Auch für den Ticketverkauf ist das Wetter nicht günstig. Während in den Eisarenen zum Shorttrack oder Eisschnelllauf guter Besuch registriert wurde, ließ die Auslastung beim Biathlon mit 61 Prozent zu wünschen übrig. Für den Abfahrtslauf, der auf Donnerstag verschoben wurde, waren 85 Prozent der Tickets verkauft, " für andere Skidisziplinen sind sogar alle Karten weggegangen ", erklärte Sung.

