Faktoren wie Zeit und Wetter spielen eine große Rolle. Im Vergleich zu den Testwettkämpfen habe sich viel verbessert, sagen die Athleten und Betreuer. Die Sportler freuen sich über jeden Zuschauer. Bei manchen Wettkämpfen sind es sogar mehr als sonst im Weltcup.

" Ich fand die Stimmung echt gut. Im Weltcup sind es viel weniger Zuschauer ", sagte Katharina Althaus nach dem Gewinn ihrer Silbermedaille am Montag (12.02.2018). Bei der Entscheidung der Skispringerinnen waren rund 1.000 Leute auf den Tribünen im Alpensia Jumping Centre.

Schuster: "Wie beim Deutschlandpokal"

Wesentlich weniger waren es noch zwei Tage zuvor, als nur etwa 100 den Sieg von Andreas Wellinger um weit nach Mitternacht bejubelten. Da ist der DSV-Adler von der Vierschanzentournee, oder den Weltcups in Polen und Norwegen doch anderes gewöhnt. Dort strömen bis zu 50.000 Begeisterte an die Schanzen. Kein Wunder, dass der deutsche Bundestrainer von einer Atmosphäre wie beim " Deutschlandpokal " sprach.

Biathlon-Coach zieht "Trauerspiel"-Aussage zurück

Ähnlich war es beim Biathlon, auch hier sind die gewohnten Kulissen aus Oberhof und Ruhpolding reines Wunschdenken. Fairerweise muss man sagen, dass an einem Montagnachmittag im schwedischen Östersund auch nicht gerade der Bär steppt. Die Formulierung " Trauerspiel " zog Biathlon-Bundestrainer Gerald Hönig wieder zurück, als er nach dem zweiten Sieg von Laura Dahlmeier im Deutschen Haus zur Presse sprach.

Zuvor hatten die Organisatoren eine Auslastung von 61 Prozent an den ersten Wettkamptagen verkündet. Und die Doppel-Olympiasiegerin selbst? Sie hatte " schon mehr Zuschauer erwartet ", ganz unglücklich war sie aber auch nicht: " Am Ende ist es mir aber eigentlich lieber so, als wenn da 50.000 Leute schreien und da Vollgas geben. "

Diese Aussage von Dahlmeier zeigt die Komplexität des ganzen Themas. Nicht jeder Athlet will riesige Zuschauermassen, andere wiederrum freuen sich über jegliche Unterstützung. So auch Snowboardcrosser Kontantin Schad, der einen schönen Vergleich zog. " Hier ist heute vielleicht nicht Kreisliga, aber 3. Liga ", sagte er nach den Wettkämpfen am Donnerstag.

Nicht alles schlecht - volle Hütte bei Snowboard-Star White

Diese Aussage zeigt, dass nicht alles so schlecht ist, wie es zum Teil dargestellt wird. Zumal am Tag zuvor beim dritten Olympiasieg von US-Snowboard-Star Shaun White der Phoenix Snow Park in Bokwang prächtig gefüllt war. Lange Schlangen an den Einlässen waren die Folge. Wie stark die angenehmen 0,2 Grad Celsius darauf Einfluss hatten, sei mal dahingestellt.

Doch warum gibt es scheinbar so viele freie Plätze? Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Zahlen der Veranstalter. Drei Tage nach der Eröffnungsfeier teilte Sung Baik-you, Sprecher des Organisationskomitees, mit, dass rund 85 Prozent der Tickets verkauft worden sind. Das bedeutet, von den 1,17 Millionen Karten sind mehr als 900.000 an die Frau und den Mann gebracht worden sind.

Leere Sitze - trotz guter Ticketverkäufe

Das klingt zunächst einmal nicht schlecht. Auf die Frage nach den - trotz der guten Ticketverkäufe – leeren Plätze, gibt Sung Baik-you eine eigenwillige Erklärung. Nur weil die Sitze leer sind, bedeute das nicht, dass die Zuschauer nicht da sind. Viele halten sich wegen der Kälte in den erwärmten Zuschauerzelten auf. Einige Kartenbeitzer hätten sich aber auch wegen des Wetters gegen einen Besuch der Wettkampfstätte entschieden. Bei verschobenen Wettkämpfen hätten nicht alle auch am Ausweichtermin Zeit gehabt. Erklärungen liefert das Organisationskomitee also.

Koreaner lieber in der Eishalle

Doch es liegt zum Teil auch an den Menschen im Austragungsland. Die Südkoreaner verbinden mit Wintersport andere Sportarten als die Europäer und Amerikaner. Seit Freitag gibt es nun auch den ersten koreanischen Skeleton-Olympiasieger der Geschichte. Dies ist die erste Medaille bei Winterspielen, die das Land unter freiem Himmel geholt hat. Alle anderen wurden im Shorttrack, Eisschnelllauf und Eiskunstlauf geholt. In diesen Wettbewerben sind die Hallen voll. Dort ist es natürlich etwas komfortabler als draußen in der Natur. Es ist warm, man hat den gesamten Wettkampf im Blick und sieht die Athleten wie beim Biathlon oder Langlauf nicht nur alle paar Minuten durch das Stadion fahren.

Lange Schlangen beim Einlass zum Langlaufstadion

Aber natürlich sind auch zahlreiche Koreaner an den Wettkampfstätten in den Bergen. Wenn auch mehr oder weniger freiwillig, wie Kim Sechan. Er ist Lehrer. Seine Schule hat einen zweitägigen Aufenthalt in Pyeongchang organisiert. Die Karten für die Veranstaltungen wurden zugeteilt. Eine wirkliche Wahl hatten er und seine Schüler nicht. Langlauf als Teil des Stundenplanes also - am Nachmittag um 16 Uhr. Trotzdem ist er begeistert: "I ch bin zum ersten Mal beim Langlauf. Aber es ist sehr aufregend, sehr schön. Ich hatte das so nicht erwartet. Ich bin sehr zufrieden mit dem Besuch hier. " Aber er glaubt auch, dass Korea wohl keine Langlauf-Nation werden wird. Dafür gebe es schlicht zu wenige Strecken. In den letzten Jahren seien dafür mehr und mehr Pisten für alpines Skifahren in Korea entstanden. Er selbst steht auch ab und zu auf Abfahrtsskiern. " Aber nur sehr, sehr wenig ", wie er sagt.

Neben den doch zahlreichen Schulklassen fällt ein weiterer Mann ins Auge. Er hält eine koreanische und eine österreichische Flagge in der Hand. Seo Teawon ist Reisejournalist und auf Einladung der Botschaft der Alpenrepublik im Langlaufstadion. " Das Rennen habe ich genossen, es war mal etwas anderes, aber es gibt sonst keine Möglichkeiten sich hier Langlauf anzuschauen ", sagt er. Es fällt auch auf, dass die Koreaner nach dem Ende der Wettkämpfe direkt das Stadion verlassen. Auf die Siegerzeremonie warten dann nur die europäischen Fans. Verständlich, wenn diese Nationen das Siegerpodest stellen.

Freier Eintritt zur Medaillenübergabe

So ist es auch bei der Medaillenübergabe nahe dem Olympia-Stadion um kurz nach 19:00 Uhr Ortszeit. Waren bei der Zeremonie für den südkoreanischen Shorttrack-Olympiasieger Lim Hyojun noch 700 Leute auf der Medals Plaza, sind es kurz danach bei Wellinger und Dahlmeier mit viel Wohlwollen noch knapp 100. " Das habe ich mir schon anders vorgestellt ", sagte die Biathletin im Anschluss. Auf das geringe Interesse bei der Siegerehrung hat das Organisationskomitee bereits reagiert. Die Zuschauer kommen nun kostenlos in den olympischen Park, davor mussten sie entweder ein Ticket für eine Veranstaltung vorweisen oder umgerechnet 1,50 Eintritt zahlen.

Auch das ist Olympia: Leere Tribüne beim Skispringen

Skispringer Wellinger zollt den wenigen Zuschauern, die bei den eisigen Temperaturen ausgehalten haben, seinen Respekt, fügt aber auch an: " Noch lieber wäre es mir natürlich gewesen, wir wären in München gestanden und hätten das feiern dürfen. " Damit spielt der 22-Jährige auf die gescheiterte Olympiabewerbung der bayerischen Landeshauptstadt an.

ARD und ZDF ohne Einfluss auf den Zeitplan

Während die Hallenwettbewerbe am Tag gut besucht sind, klagen die Freiluftsportarten am Abend über teil geringes Interesse. Warum nicht einfach tauschen und abends in der warmen Halle stehen, statt bei Sturmböen im zugigen Skisprungstadion? Tagsüber, wenn die Sonne scheint, würde wohl auch die ein oder andere koreanische Familie überlegen, sich die Könige der Lüfte anzuschauen. Oder man würde die zahlreichen Schulklassen auf den Tribünen jubeln sehen. Dafür kann man sich später am Tag dann gerne in die kuscheligen Hallen setzen.

Das Problem ist aber hausgemacht. Die Wettkampfzeiten sind an den europäischen und amerikanischen Markt angepasst. Die Rechteinhaber NBC und Discovery haben daran ebenso ein Interesse wie die Verbände. " Die Entscheidung des Zeitplans obliegt dem IOC und den Fachverbänden. Natürlich ist aber das Interesse auch der Verbände groß, in den jeweiligen Kernmärkten, zu dem viele europäische Länder gehören, möglichst ein breites Publikum zu erreichen, insofern kann es gut sein, dass auf die Zeiten in Europa bei bestimmten Sportarten Rücksicht genommen worden ist ", erklärt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky etwa die späten Startzeiten beim Biathlon oder Skispringen. " ARD und ZDF waren als Sublizenznehmer in diesen Prozess nicht involviert. " Das Internationale Olympische Komitee (IOC) weist Vermutungen, wonach die TV-Stationen Einfluss genommen haben, von sich. "Die Athleten sind am wichtigsten", erklärt IOC-Eventchef Kit McConnell.

Nur wenig Oranje oder Schwarz-Rot-Gold

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor ist aber auch das Fehlen der europäischen Fangemeinschaften. Statt an der Strecke zu stehen, sitzen sie in der Heimat an den TV-Geräten. Viele von ihnen haben auf eine Reise in den fernen Osten verzichtet. Im Eis-Oval von Gangneug, wo man normalerweise Tausende von Niederländern erwartet, sind nur ein paar hundert zugegen. Auf den Tribünen in der Bergregion stehen nur kleine Gruppen der verschiedensten europäischen Länder. Neben der Distanz tragen auch die Sicherheitsbedenken im Vorfeld zu diesem Umstand bei.

Die Hoffnungen auf höhere Zuschauerzahlen rund um das koreanische Neujahrsfest sind gering. Zwar nehmen zahlreiche Einheimische in diesen Tagen frei, die Zeit nutzen sie aber anders. Sie sind bei ihren Familien und entspannen sich. Vielleicht kommen doch noch einige von ihnen an die Wettkampfstätten und feiern das große Fest Olympia mit. Vielleicht ist es aber auch ihre Art von Kritik an diesem Megaspektakel. Denn nicht nur in Europa, wo sich mehrere Nationen und deren Einwohner mittlerweile gegen die Ausrichtung von Olympischen Spielen entscheiden, gibt es kritischen Stimmen an der Austragung des Megaevent. Auch in Südkorea sind diese zu hören.

