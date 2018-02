Eröffnungsfeier in Pyeongchang

Vor rund 35.000 Zuschauern und einem Milliarden-Publikum weltweit vor den Fernsehern im eigens für die Eröffnungs- sowie Schlussfeier erbauten Olympia-Stadion sind die 23. Olympischen Winterspiele feierlich eröffnet worden. Um 20.01 Uhr Ortszeit startete das rund zweistündige Programm unter dem Motto "Frieden in Bewegung".

Die Eröffnungsworte sprach Südkoreas Staatspräsident Moon Jae In: "Ich erkläre die XXIII. Olympischen Winterspiele von Pyeongchang für eröffnet" . Zuvor hatte IOC-Präsident Thomas Bach die weltweite Sportfamilie begrüßt. Vor der Entzündung der olympischen Flamme marschierten die Mannschaften ins Stadion ein.

Einmarsch eines gemischten süd- und nordkoreanischen Teams

Als erste Nation hatte - traditionell - Griechenland das Stadion betreten. Nachfolgend von exotischen Wintersport-Nationen wie Ghana und Nigeria. Als neuntes Team war bei Temperaturen von drei Grad unter Null Deutschland an der Reihe. Mit großem Stolz ging Kombinierer Eric Frenzel mit der deutschen Fahne vorweg. Beschlossen wurde der Einmarsch mit dem Einzug der gemischten süd- und nordkoreanischen Mannschaft.

2900 Sportler aus 92 Ländern

An den Spielen bis zum 25. Februar nehmen über 2900 Sportler aus 92 Ländern teil. Deutschland ist mit 153 Athleten in Pyeongchang vertreten. In 102 Wettbewerben werden Medaillen vergeben. Mit etwa zehn Milliarden Euro sind die Spiele in Südkorea wesentlich günstiger als die Spiele vor vier Jahren in Sotschi, die mit 50 Milliarden Euro als die bislang teuersten in der Olympia-Geschichte gelten.