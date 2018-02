Eröffnungsfeier in Pyeongchang

Die ersten Wettbewerbe sind bereits über die Bühne gegangen, offiziell geht’s aber erst heute (20.00 Uhr/Ortszeit/12.00 Uhr/MEZ) los. Im Olympiastadion werden die 23. Winterspiele feierlich eröffnet.

35.000 Zuschauer werden bei der Zeremonie im eigens gebauten Olympia-Stadion erwartet. Rund 64 Millionen Euro soll der Bau des temporären Stadions verschlungen haben. Eine stolze Summe für eine Anlage, in der lediglich die Eröffnungs- und die Schlussfeier der Winterspiele stattfinden sollen.

Kühlschrank Pyeongchang

91 Nationen nehmen an den Spielen teil und werden ins Stadion einlaufen. Als erste Nation kommen traditionell die Griechen. Deutschland – angeführt von Fahnenträger Eric Frenzel – ist als neunte Mannschaft ebenfalls früh dran und eventuell auch früh wieder weg, denn die Wetterprognosen verheißen nichts Gutes. Bei Wind und Minusgraden ist Bibbern angesagt. Für den Abend sind Wind und eisige Kälte prognostiziert. Die deutschen Sportler nehmen es (noch) locker. "Sie haben uns jede Menge Heizlüfter und beheizte Sitze versprochen. Es wird schon nicht so schlimm werden" , sagte Skeletonfahrerin Tina Hermann. Der deutsche Mannschaftsarzt Bernd Wolfarth kündigte an, dass Athleten, die einen Infekt haben oder sich nicht gut fühlen, am Freitag den Kühlschrank meiden werden.

Video starten, abbrechen mit Escape Olympia - So schützen sich Athleten und Zuschauer gegen die Kälte | Morgenmagazin | 07.02.2018 | Verfügbar bis 07.02.2019 | Das Erste

Bundespräsident Steinmeier live vor Ort

Zur Party haben sich hochrangige Staatsvertreter angesagt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sitzt genauso wie US-Vizepräsident Mike Pence samt Ehefrau Karen auf der Tribüne. Aus Nordkorea wird Kim Yo Jong erwartet, Schwester von Diktator Kim Jong Un. Der gemeinsame Einmarsch der koreanischen Mannschaften dürfte das emotionale Highlight werden. Zwar sind die beiden offiziell noch verfeindeten Länder schon bei Eröffnungsfeiern von früheren Olympischen Spielen Seite an Seite einmarschiert, doch ein gemeinsames Team hat es noch nicht gegeben. Beide Länder treten zusammen beim olympischen Frauen-Eishockeyturnier an. "Dieser Einmarsch wird ein besonderer Moment" , sagte Bach. Die besonderen Emotionen könne er gut verstehen, zumal er selbst aus einem geteilten Land stamme und für ein geteiltes Land bei Olympischen Spielen angetreten sei, meinte der deutsche Fecht-Olympiasieger von Montreal 1976: "Deshalb wird das auch für mich ein großer Moment."

Das Programm im Überblick

Wo und wann Sie die einzelnen Wettkämpfe sehen können, finden Sie zusammengefasst im Programmplaner.

sst/sid | Stand: 08.02.2018, 16:33