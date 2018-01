2.925 Athleten aus 92 Nationen dabei

Exakt 2.925 Athleten haben ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen bestätigt. Das sind 67 mehr als in Sotschi. Das gab das Organisations-Komitee nach Ablauf der Meldefrist am Montagmorgen (29.01.2018/Ortszeit) in Seoul bekannt.

Sechs Neulinge vertreten

Die Sportlerinnen und Sportler kommen aus 92 Nationen, das ist ebenfalls Rekord. Erstmals schicken auch Singapur, Malaysia, der Kosovo, Equador, Eritrea und Nigeria Athleten zu Olympischen Winterspielen. Die mit Abstand größten Teams stellen die USA und Kanada. Im eigenen Land bricht auch der Gastgeber Bestmarken. Größer als bei diesen Winterspielen war die Delegation Südkoreas bislang nie bei Winterspielen. Erstmals ist Südkorea bei den Eishockey-Turnieren dabei.

Vier neue Wettbewerbe

Vergeben werden 102 Goldmedaillen - und damit so viele wie noch nie. In Pyeongchang werden vier Wettbewerbe ihre Premiere erleben. Im Snowboard Big Air, Massenstart im Eisschnelllauf, dem Team-Wettbewerb im Alpin Ski und im gemischten Doppel im Curling werden die ersten Olympiasieger in die Geschichte eingehen.