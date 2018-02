Hereinspaziert - Das olympische Dorf ist eröffnet

"Wir können jetzt schon sagen, dass dieses olympische Dorf eines der besten ist, wenn nicht das beste" , sagte IOC -Präsident Thomas Bach im Rahmen einer kleinen Eröffnungszeremonie. Neben dem olympischen Dorf in der Bergregion Pyeongchang gibt es in Gangneung ein zweites Athleten-Dorf, in der östlichen Küstenstadt werden die Eis-Wettbewerbe ausgetragen.

Eisschnellläufer ziehen als Erste ein

Im Laufe des Tages werden die ersten Sportler ihre Zimmer beziehen. Insgesamt können die beiden Athletendörfer etwa 6.800 Aktive und Betreuer beherbergen. Rund 2.900 Sportler aus mehr als 90 Ländern werden zu den Spielen vom 9. bis 25. Februar in Südkorea erwartet. Als erste Deutsche werden am Donnerstag acht Eisschnellläufer um die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein in Südkorea einziehen.

Olympisches Dorf in Südkorea

Nordkoreanische Fahne gehisst

Auch die 22 nordkoreanischen Athleten sollen im Laufe des Tages im Dorf eintreffen. Anlässlich der Eröffnung wurde die nordkoreanische Fahne gehisst. Dafür war eine gesetzliche Ausnahmeregelung in Südkorea nötig, die am Donnerstag in Kraft trat. Normalerweise ist das Zurschaustellen der Flagge des verfeindeten Nordens verboten. Nun ist die rot-weiß-blaue Fahne während der Spiele an den Austragungsstätten, bei Medaillenzeremonien sowie an den offiziellen Athletenunterkünften zu sehen.

"Mit der Eröffnung des olympischen Dorfes gehen die Spiele nun wirklich los" , sagte Bach, der ebenfalls im olympischen Dorf wohnen wird.

Olympisches Dorf in Südkorea

Thema in: MDR aktuell Radio, 01.02.2018, 10.00 Uhr

sid/dpa | Stand: 01.02.2018, 10:05