Zunächst ohne Teilnahme der russischen Sportler hat vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS am Montag (22.01.2018) die Anhörung zum Einspruch gegen die Sanktionen im Zuge des Sotschi-Dopingskandals stattgefunden.

39 Fälle werden verhandelt

Insgesamt 42 russische Athleten haben vor dem CAS Einspruch gegen ihre vom Internationalen Olympischen Komitee ( IOC ) verhängten lebenslangen Olympia-Sperren eingelegt. Hintergrund ist die mutmaßlich staatlich orchestrierte Manipulation von Dopingproben bei den Winterspielen 2014 in Sotschi. Die Fälle von 39 der 42 Sportler werden in zwei Gruppen verhandelt, nur die Fälle der drei inzwischen zurückgetretenen Biathleten werden zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen. Ein Urteil soll spätestens am 2. Februar gefällt werden.

Kronzeuge sagt per Videoschalte aus

Grigori Rodschenkow

Die Athleten werden durch die Schweizer Anwaltskanzlei Schellenberg Wittmer vertreten. Nach Meinung der Juristen seien die Athleten trotz Mangel an Beweisen verurteilt worden. Das IOC stützte sich bei seinen Strafen insbesondere auf den Kronzeugen Grigori Rodschenkow. Der frühere Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors, der nach seiner Flucht in die USA sein Wissen über den organisierten Sportbetrug preisgab, soll per Video oder Telefon zu den Verhandlungen zugeschaltet werden.

Mutko: Deutlich mehr Doping-Tests

Unter dem Eindruck von Doping-Vorwürfen hat Russland für die Olympischen Winterspiele in Südkorea im Februar rund 80 Prozent seines Teams erneuert. Das sagte Vizeregierungschef Witali Mutko am Montag der Agentur "Tass" in Moskau. "Die Mannschaft wurde in diesem olympischen Zyklus zweimal mehr (auf Doping) getestet als jede andere" , sagte Mutko.

Russen unter neutraler Flagge

Russlands stellvertretender Ministerpräsident und Präsident des russischen Fußballverbandes Witali Mutko

Das Internationale Olympische Komitee ( IOC ) hat Russland wegen des Doping-Skandals von den Spielen vom 9. bis 25. Februar im südkoreanischen Pyeongchang ausgeschlossen. Nachweislich Doping-freie russische Wintersportler dürfen aber unter neutraler Flagge und ohne Nationalhymne antreten. Mutko sagte, Russland habe vielversprechende junge Sportler. "Praktisch jede Disziplin hat ihre Stars." Eine spezielle Kommission solle nun eine abschließende Liste derjenigen erstellen, die aus russischer Sicht an den Spielen teilnehmen könnten. Die endgültige Entscheidung muss das IOC treffen.

dpa | Stand: 22.01.2018, 14:17