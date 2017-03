Kamil Stoch

Die polnischen Springer legten schon im ersten Durchgang den Grundstein für das spätere Team-Gold. Als Kamil Stoch, der vierte Springer der Polen, seinen 130,5-Meter-Satz mit einer perfekten Telemark-Landung verdelte, blinkten 591,9 Gesamtpunkte auf der Anzeigetafel auf. 17,4 Zähler lagen die Polen mit Soch, Piotr Zyla, Dawid Kubacki und Maciej Kot da schon vor Verfolger Österreich. Doch was als vermeintlich früh entschiedenes Teamspringen begann, entwickelte sich zu einem mitreißenden Krimi zwischen Schanzentisch und Windfahne in mehreren Akten.

Prolog: Österreich fliegt, Norwegen hadert, Deutschland konstant

Die Alpen-Adler hatten sich dank Schlusspringer und Doppel-Weltmeister Stefan Kraft, im ersten Durchgang mit dem weitesten (134 Meter) und am besten bewerteten Sprung aller Teilnehmer, um knappe 1,4 Punkte vor Deutschland gesetzt. Etwas abgehängt waren da schon die mitfavorisierten Norweger (8,8 Punkte zurück). Nach starkem Auftakt durch Anders Fannemel blieben Johann Andre Forfang und Daniel Andre Tande weit unter ihren Möglichkeiten, auch Schlussspringer Andreas Stjeren flog schon weiter und sauberer auf der Großschanze in Lahti als in diesem ersten Durchgang.

Andreas Wellinger

Ganz anders dagegen die Springer des Deutschen Skiverbands ( DSV ). Im Einzel hatten sich Bundestrainer Werner Schusters Adler bis auf Vize-Weltmeister Andreas Wellinger noch recht flügellahm gezeigt. Im Team bewiesen sie eindrucksvolle Geschlossenheit. Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger mit 130,5-Meter-Sprüngen, Richard Freitag auf 128,5, Stephan Leyhe auf 124,5, dazu fast durchweg solide Haltungsnoten - die DSV-Springer untermauerten frühzeitig ihre Medaillenansprüche.

1. Akt: Eisenbichler - der Springer für die speziellen Momente

Und die DSV -Adler legten nach. Eisenbichler, der erste Springer segelte im zweiten Durchgang erneut auf 130,5 Meter. Weil Norwegens Fannemel und Österreichs Hayböck patzten, schob sich Deutschland mit deutlichem Vorsprung von über 20 Punkten auf Platz zwei. Auch Polens Zyla landete schon nach 123 Metern - plötzlich schien sogar die Goldmedaille fürs deutsche Team wieder möglich. Der Vorsprung der Polen schmolz auf 6,4 Punkte.

2. Akt: Auftakt der Windspiele - Leyhe stürzt fast ab

Doch die spektakulären Momente dieses Teamspringens kamen erst noch. Johann Andre Forfang segelte als zweiter Springer auf 138 Meter und pulverisierte den bisherigen Schanzenrekord des Österreichers Andreas Widhölzl aus dem Jahr 2006 gleich um 2,5 Meter. plötzlich waren die Norweger, zuvor auf Rang fünf abgerutscht, wieder dick im Medaillengeschäft. Weil unruhiger Wind einsetzte, der Stefan Leyhes zweiten Sprung komplett ruinierte. 103,5 Meter nur für den Willinger, der bei kaum zu meisternden Bedingungen froh sein konnte, überhaupt heil gelandet zu sein. Deutschland rutschte hinter Norwegen und Österreich zurück auf Platz vier. 9,4 Punkte fehlten zu einem Podestplatz.

3. Akt: Freitag lässt die DSV -Adler hoffen

Gleich der erste Aufholversuch glückte. Richard Freitag konnte mit 124,0 Metern zwar den 126 Metern von Norwegens Daniel Andre Tande nichts entgegensetzen. Diesmal patzte aber Österreich: Gregor Schlierenzauer musste schon nach 113,5 Metern wieder in den Schnee - Deutschland war wieder auf Platz drei, deutliche 14,3 Punkte hinter Norwegen zwar, aber knappe 2,4 Punkte vor Österreich.

4. Akt: Wellinger muss sich erneut Kraft beugen

Der letzte Vergleich zwischen Stefan Kraft und Andreas Wellinger, das Duell von Doppel-Weltmeister und doppeltem Vize-Weltmeister, musste über eine Medaille entscheiden. Kraft legte bei schwierigen Windbedingungen 126 Meter vor - und Wellinger konnte nicht kontern. 119 Meter nur für den Ruhpoldinger. Deutschland rutschte deutliche 16 Punkte hinter Österreich zurück und verpasste einen Medaillenplatz.

Epilog: Historischer WM -Titel für Polen

Jubel beim polnischen Team nach WM-Gold

Norwegens letzter Springer Andreas Stjernen sicherte seinem Team die Silbermedaille, Gold ging an die Springer Polens, denen eine historischer Triumph gelang: Zum ersten Mal sicherten sich die polnischen Adler in einem Teamspringen den WM -Titel. Im seit 1978 ausgetragenen Teamwettbewerb stand Polen überhaupt erst zwei Mal auf dem Podest. 2013 in Val die Fiemme und 2015 in Falun gab's jeweils Bronze.