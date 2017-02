Nordische Ski-WM in Lahti

Unternehmen Titelverteidigung im Mixed-Springen

Die deutschen Skispringer und Springerinnen gehen am Sonntag bei der WM in Lahti als Titelverteidiger an den Start. Aus dem Goldquartett von Falun ist nur noch Carina Vogt dabei. Es gibt mindestens zwei starke Konkurrenten.