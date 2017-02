Skispringer gehen Großschanze unverändert an

Die deutschen Skispringer gehen in unveränderter Formation in die WM-Entscheidung auf der Großschanze. Bundestrainer Werner Schuster nominierte neben den Mixed-Weltmeistern Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler noch Richard Freitag und Stephan Leyhe. Wie auf der Normalschanze muss Karl Geiger zuschauen. "Das Leistungsbild im Training war sehr eindeutig" , sagte Schuster: "Stephan Leyhe hat einen Durchgang gewonnen, auch Richard Freitag ist sehr stark gesprungen. Karl Geiger hatte nach seinem Infekt noch Probleme." Wellinger und Eisenbichler waren nach ihren Medaillen auf dem kleinen Bakken gesetzt. Geiger wird am Freitag im Training noch eine Chance erhalten, sich für den Teamwettbewerb am Samstag zu qualifizieren.

Wellinger auf den Spuren von Severin Freund?

Andreas Wellinger nach WM-Springen von der Normalschanze

Die größten Hoffnungen des DSV ruhen auf Wellinger. "Nach den zwei Medaillen kann ich jetzt befreit drauflos springen - Druck habe ich keinen mehr" , sagt der Ruhpoldinger : "Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe." Dennoch, oder gerade deswegen trauen einige dem 21-Jährigen zu, wie Severin Freund 2015 nach Silber von der Normalschanze und Gold im Mixed-Team den Wettbewerb auf der Großschanze zu gewinnen. Der verletzte Titelverteidiger schickte seinen Teamkollegen schon mal eine entsprechende Ansage: "Ihr habt mir in der ersten Woche schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt drücke ich für die zweite die Daumen." Und er fügte hinzu: "Wir wissen ja alle, dass das eine Schanze der Deutschen ist." Freund hat hier ein Weltcupspringen (2014) gewonnen und stand fünf weitere Male auf dem Podest.

Großer Salpausselkä-Bakken liegt den Deutschen

Bundestrainer Werner Schuster

"Meinen Jungs gefällt die Anlage" , sagt auch Bundestrainer Werner Schuster: "Das ist eine der älteren finnischen Schanzen mit einen größeren Tischneigung, da kommt man gut ins Fliegen - und schöne Erinnerungen haben wir natürlich auch. Der Severin, der hier jetzt leider fehlt, aber auch der Richard Freitag." Freitag hatte 2013 in Lahti gewonnen. Der hochtalentierte, aber in seinen Leistungen immer wieder schwankende Sachse könnte hinter den beiden Trümpfen Wellinger und Eisenbichler der deutsche Joker sein. Der vierte Mann, auch im Hinblick auf das Teamspringen, wird Stephan Leyhe heißen. "Wir wollen das jetzt mit allen echt durchziehen, wir haben hier noch einiges vor" , sagt Schuster.

Qualifikation am Mittwoch

Der Wettbewerb findet am Donnerstag um 17.30 Uhr statt. Das Erste überträgt live. Bereits am Mittwoch um 17.00 Uhr steht die Qualifikation für das Springen an. Freitag und Leyhe müssen sich dort noch in den Wettkampf springen. Wellinger und Eisenbichler sind durch ihre Platzierungen im Weltcup vorqualifiziert. Sportschau.de überträgt die Qualifikation im Livestream.