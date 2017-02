Vogt angelt sich wieder Gold

Wahnsinn! Auf diese Carina Vogt ist bei großen Meisterschaften einfach Verlass. Nach Gold bei der WM vor zwei Jahren und bei Olympia in Sotschi holte sich die Degenfelderin auf der Normalschanze von Lahti erneut die Goldmedaille. 98,5 und 96,5 Meter reichten zum nächsten großen Triumph. Silber und Bronze gingen nach Japan: Yuki Ito und Sara Takanashi . Für Takanashi, die in der laufenden Saison neun Weltcups gewonnen hatte, war es die erste Medaille bei einem Großereignis. Maren Lundby aus Norwegen, die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, wurde am Ende nur Vierte.

Bundestrainer Andreas Bauer kämpfe wie seine Top-Athletin nach dem Sieg mit den Tränen: " Sie hat so knallhart gearbeitet. Es ist unglaublich. Ich bin total geplättet. Es ist wie die Geschichte vom Hasen und dem Igel. Im Weltcup gewinnen immer die anderen und wenn es darauf ankommt, ist sie da. " Auch Carina Vogt fehlten im ZDF fast die Worte: " Ich habe auf der Schanze so gekämpft und ich konnte mich von Sprung zu Sprung verbesserrn. Es ist unglaublich. "

Würth starke Sechste

Starke Leistung von Svenja Würth.

Einen Super-Tag erwischt auch Svenja Würth aus Baiersbronn. Nach 97 und 94 Metern durfte sich die 23-Jährige, die im vergangenen Sommer noch gar nicht zum A-Kader gehört hatte, über einen starken sechsten Platz freuen. Katharina Althaus (Oberstdorf) wurde nach 94 und 93,5 Metern Achte. Sie hatte sich nach den Vorleistungen sicher noch etwas mehr ausgerechnet.

Straub verpasst Finale - Ernst 25.