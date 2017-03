Nordische Ski-WM in Lahti - der erste Durchgang des Teamspringens

Verlierer in der Windlotterie - DSV-Adler auf Platz vier

Die deutschen Skispringer haben im letzten Wettbewerb der WM in Lahti eine Medaille verpasst. In einem packenden Teamwettbewerb reichte es am Ende nur zu Platz vier. Auch, weil der Wind ordentlich eingriff. Der Sieg ging an das polnische Team, dem ein historischer Triumph gelang. | mehr