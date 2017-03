Die Top-Springer des Einzelwettkampfs von der Normalschanze brachten sich auch auf der Großschanze schon im ersten Durchgang in Position für die Medaillenränge. Der Österreicher Stefan Kraft, der Ruhpoldinger Andreas Wellinger und der Pole Kamil Stoch setzten sich mit jeweils 127,5 Metern auf die Plätze eins, zwei und vier. Dazwischen schob sich nur der Norweger Andreas Stjernen mit dem weitesten Satz des ersten Durchgangs auf 129,5 Meter.

Ärgerlich für den Deutschen Skiverband ( DSV ): Ernst Eisenbichler, Bronzegewinner auf der Normalschanze, fehlte in dieser illustren Runde. Nur Platz elf mit 125,5 Metern - die Medaillenträume waren da schon dahin. Auch Stephan Leyhe als Neunter (125,0 Meter) und Richard Freitag als 16. (121,0 Meter) mussten schon auf ganz dicke und ganz viele Patzer der Konkurrenz hoffen.

Kraft gewinnt den Zweikampf gegen Wellinger

Und tatsächlich hatten einige der Topspringer beim zweiten Sprung so ihre Probleme. Kamil Stoch fiel beispielswiese zurück, dafür schob sich sein Landsmann Piotr Zyla mit dem weitesten Sprung des zweiten Durchgangs zwischenzeitlich an die Spitze. Bis Wellinger als vorletzter Springer kam. Der Bayer bliebt cool und segelte auf auf 129 Meter zur Führung. Nur noch Stefan Kraft stand oben auf dem Bakken, der Österreicher, der Wellinger in dieser Saison schon einige Siege weggeschnappt hat - und auch bei der WM schob er sich zum zweiten Mal vorbei: Kraft krönte sich mit 1,3 Punkten Vorsprung zum Doppel-Weltmeister, Andreas Wellinger sicherte sich seine zweite Silbermedaille bei dieser WM vor dem Polen Zyla.