Leyhe komplettiert DSV-Quartett

Stephan Leyhe hat sich den vierten deutschen WM-Startplatz für die Skisprung-Entscheidung auf der Normalschanze gesichert. Der 25-Jährige setzte sich am Donnerstag in der internen Ausscheidung klar gegen Karl Geiger durch. Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und Richard Freitag waren von Bundestrainer Werner Schuster schon zuvor für den Wettbewerb an diesem Samstag nominiert worden. Karl Geiger kam mit der Schanze überhaupt nicht zurecht, kam nicht über 89,5 m hinaus und muss nun auf einen Einsatz von der Großschanze hoffen.

Im ersten Training auf dem kleinen Bakken hinterließen die DSV-Springer einen starken Eindruck. Den letzten von drei Durchgängen gewann Eisenbichler mit 98,5 Metern vor Leyhe, der auf 98 Meter kam. Wellinger landete mit 93 Metern auf Rang vier, Freitag wurde mit 95,5 Metern Zwölfter. Am Freitag ( 13:30 Uhr ) steht die Qualifikation auf dem Programm.

dpa/sid | Stand: 23.02.2017, 19:03