Greift Carina Vogt wieder nach Gold?

Wenn es um große Titel geht, dann ist auf Carina Vogt eigentlich immer Verlass. Die Olympiasiegerin von 2014 und Weltmeisterin von 2015 kam auch rechtzeitigt vor den WM -Titelkämpfen im finnischen Lahti in Topform. Wenn am Freitag (24.02.2016) die Medaillen von der Normalschanze vergeben werden, gehört sie wieder zu den Favoritinnen.

Takanashi schon zweimal geschlagen

Zwar thront über allen erneut die Japanerin Sara Takanashi, die bereits 53 Weltcupsiege auf ihrem Konto hat, Vogt hat gerade mal zwei. Doch bei der WM 2015 und Olympia 2014 hatte sich Vogt vor der großen Favoritin platziert, und auch diesmal sieht sie sich im Vorteil: " Ich muss ja niemandem mehr etwas beweisen, kann völlig entspannt den Wettbewerb angehen. "

2015 schnappte sich Carina Vogt in Falun Gold

Das große Plus der 25-Jährigen ist ihre Nervenstärke. " Es zeichnet Carina aus, dass sie bei Großereignissen absolut cool bleibt - ich bin mir sicher, dass sie ihr Leistungsvermögen in Lahti sehr gut umsetzen kann ", sagte Bundestrainer Andreas Bauer. Und Coolness und auch Geduld werden am Freitag gefragt sein, es sind stürmische Bedingungen vorhergesagt. Am Mittwoch war das zweite Training bereits wegen heftiger Winde abgesagt worden.

Qualifikation ohne Probleme