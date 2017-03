Das WM-Springen von der Großschanze ist längst vorbei, die Pressekonferenz schon seit einer halben Stunde beendet. Einer ist aber immer noch da und beantwortet Fragen. Geduldig spricht Stefan Kraft in österreichische Mikrofone, erzählt polnischen Journalisten etwas zur Stärke des Teams um Kamil Stoch, beantwortet japanische Fragen zu seinem herausragenden Telemark an diesem Tag und erzählt einem slowenischen Kollegen, was er an der Schanze von Planica so mag. Dann noch Selfies mit den Österreichern und wenn irgendjemand gewünscht hätte, Oma Erika zu grüßen, hätte sich der 23-Jährige vermutlich auch Zeit genommen und ein paar freundliche Worte gefunden.

"Das Schönste, was es gibt"

Anderthalb Stunden vorher ist Stefan Kraft Weltmeister geworden. Andere Weltmeister hätten sich mittlerweile längst verabschiedet. Regeneration, Physiotherapie, raus aus dem Trubel. Schließlich stehen noch weitere Wettkämpfe an. Nicht so Kraft. Er bleibt stehen, lächelt, lacht, denkt nach, ist freundlich. Sein Lachen ist ansteckend, die pure Lebensfreude und der Optimismus zu einer Art Markenzeichen geworden. " Das ist mir schon in die Wiege gelegt worden. Aber warum soll ich auch nicht lachen, das Springen macht so viel Spaß. Es ist das Schönste, was es gibt. " Klingt klar und logisch.

"17 Punkte? Gar nicht so viel"

Dabei hat das 56-Kilogramm-Leichtgewicht auch schwere Niederlagen einstecken müssen. Er versteht es aber, damit positiv umzugehen. Olympia in Sotschi verpasst er wegen Formschwäche, trainiert im Sommer umso härter und gewinnt zehn Monate nach seiner größten Enttäuschung die Vierschanzentournee. Bei der diesjährigen Tournee muss er seine Siegambitionen beim Windchaos in Innsbruck begraben. Nach dem Wettkampf schimpfen alle Verlierer des Springens über die Jury. Nicht Stefan Kraft. " Es nützt nichts ", sagt er danach. Einen Tag später lacht er schon wieder: " Mein Rückstand auf den Sieg beträgt jetzt 17 Punkte. Gar nicht so viel. " Nun in Lahti wird der Doppel-Weltmeister. Das ist einem Österreicher noch nie und vor Kraft erst vier anderen Skispringern gelungen.

Erfolgsgeheimnis Telemark