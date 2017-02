Der Check zum Skispringen mit Dieter Thoma

Aus Sicht der Skispringer - wovon werden die Weltmeisterschaften in Lahti geprägt sein?

Die Prägung kann ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, aus welchem Blickwinkel der Sportler es selbst sehen kann. Wichtig ist, optimale Grundvoraussetzungen für Material, Technik, Körper und Geist zu schaffen. Positive Stimmung kann die wichtige Tagesform stark beeinflussen. Gedanklich bereitet sich jeder mit andere Vorstellungen oder sogar Fantasien vor. Manchen Athleten hilft es, die WM ganz hoch zu hängen um an ihre persönlichen 100% Leistungskraft heranzukommen. Sie stellen sich immer wieder vor, wie ihre besten Sprünge sie weit, sicher, schön und erfolgreich nach unten tragen und sie am Ende eine Medaille bei der Siegerehrung bekommen. Andere Sportler würde diese Vorstellung hemmen, da der Gedanke zu groß ist um den inneren und äußeren Druck auszuhalten. Da hilft es, sich die Welt um die WM herum kleiner zu denken und nur den jeweiligen Sprung vor Augen zu haben. Ziel-und aufgabenorientiert sind nicht immer der gleiche Weg, um die persönlich bestmögliche Leistung herauszukitzeln. Wind und Wetter kann man nicht selbst beeinflussen. Aber man kann bereit für alle Szenarien sein, um zum richtigen Zeitpunkt, also wenn die Ampel auf Grün schaltet, die Gunst der Stunde bestmöglich auszunutzen.

Was muss man über die Wettkampfstätten wissen?

Die Anlage hat in Finnland einen Kultfaktor, sie ist mit ihrer 7. Weltmeisterschaft und dem 100-jährigen Jubiläum das wichtigste finnische Aushängeschild im nordischen Wintersport. Vor über 30 Jahren wurde der heutige Stadionkomplex gebaut, um die Nähe zur Stadt Lahti zu nutzen. Die Wettbewerbe Langlauf, nordische Kombination und Skisprung sind fußläufig von der Stadtmitte gut erreichbar. Die Schanzenprofile in Lahti sind trotz baulicher Anpassung nicht unbedingt auf dem neusten Stand, dennoch bei vielen Athleten sehr beliebt. Allerdings überrascht der hohe Luftstand auf der kleinen Schanze immer noch einige Athleten. Die große Anlage wirkt besser angepasst an heutige Anforderungen. Leider stehen die Schanzen am höchsten Punkt der wenigen Hügel und sind dadurch sehr windanfällig.

Wer sind die internationalen Favoriten? Gibt es einen Geheimtipp?

Es ist immer interessant zu beobachten, wie sich im Laufe einer Saison Leistungen entwickeln, z.B. , wie zum Saisonstart ein 17-jähriger Dohmen Prevc den Weltcup beherrscht, dann aber an Kraft, Konzentration und Vertrauen in seine riskante Technik verliert. Auf der anderen Seite Maciej Kot, der als Sommerkönig und zuletzt mit seinen zwei Siegen in Asien still und leise zu einem Favorit heranwächst. Top Favoriten sind der Siegspringer aus Österreich Stefan Kraft, Tourneesieger Kamil Stoch und der norwegische, stabile Hoffnungsträger Daniel Andre Tande. Erweitert ist aus internationaler Sicht aufzupassen auf den wiedererstarkten Peter Prevc und Michael Hayböck, der die Schanzen in Lahti verinnerlicht hat.

Was können die deutschen Starter erreichen?

Unsere deutschen Springer haben die Verletzung von Severin Freund als langjährigen Leistungsträger wahnsinnig gut weggesteckt, vielleicht hat es sie sogar angespornt. Nicht viele Mannschaften, wenn überhaupt, können Teamwettkämpfe wie in Zakopane gewinnen ohne ihren vermeintlich besten Mann. Dennoch ist Freunds Fehlen sehr schade, denn mit dem amtierenden Weltmeister von Falun 2015 hätten wir fünf Startplätze gehabt und ein unglaublich starkes Team. Trotzdem oder gerade deshalb springen Andi Wellinger, Markus Eisenbichler, Stephan Leye und Karl Geiger ihre bisher beste Saison und auch Richard Freitag kann punktuell großes leisten. Die Jungs machen echt großen Spaß beim Zuschauen. Vor allem die Entwicklung bei Leistungsträger Andi Wellinger hat mich sehr gefreut, da es ein Punkt im Leistungssport gibt, den man überwinden muss, um bei den ganz Großen mitzuspielen. Er ist genau dort angekommen und ich hoffe, sein großes Vertrauen in sich, seiner Arbeit, seinem Material, seiner Technik und in seine Trainer wird ihn und das Team langfristig belohnen. Trotz der großen Leistungsdichte sind Medaillen in allen fünf Wettkämpfen aus eigener Kraft möglich, auch bei den Damen. Ich hoffe natürlich, dass Wind und Wetter keinen zu großen Einfluss auf die gezeigten Leistungen haben werden. Wie wir alle wissen, gehört einfach auch das Glück im richtigen Moment dazu.

Wie steht es um die Chancen der Finnen?

Unter normalen Umständen sind sie chancenlos, was Medaillen betrifft. Sehr traurig und schade für die ehemalige Überfliegernation. Als stolzes Austragungsland der 51. Nordischen Skiweltmeisterschaften hätte man sicher sehr gerne bessere Medaillenmöglichkeiten im Skispringen geschaffen, aber das braucht wohl noch Zeit.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Dirk Hofmeister.

dh | Stand: 23.02.2017, 10:24