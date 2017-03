Ganz oben stand er plötzlich auf dem Podest. Der Gesichtsausdruck zwischen unbändiger Freude und Ungläubigkeit pendelnd. Noch nie hatte Rok Benkovič ein Weltcupspringern gewonnen. Bei der Nordischen Ski- WM 2005 in Oberstdorf war der Skispringer aus Ljubljana allen Favoriten davongeflogen - zur Goldmedaille auf der Normalschanze. Nie wieder stand Benkovič danach auf einem Weltcuppodest. Bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin landete er nur auf den Plätzen 29 und 49 landete, 2007 beendete er seine Karriere - aus Mangel an Motivation und Erfolgen.

Rok Benkovič in Oberstdorf 2005

Der Name Benkovič taucht aktuell wieder regelmäßig in den slowenischen Medien auf. Skeptiker warnen, dass das aktuelle Wunderkind der slowenischen Skisprungnation ein ähnliches Schicksal erleiden könnte. Domen Prevc, zu Saisonbeginn überlegener vierfacher Weltcupsieger und Träger des Gelben Trikots, ist passend zur WM an seinem persönlichen Saisontiefpunkt angekommen. Auf der Normalschanze hatte er die Top 30 verpasst, beim Training von der Großschanze - einer HS130-Anlage - "hüpfte" er gerade mal auf 76 Meter. Nationaltrainer Goran Janus hatte ein Einsehen und schickte den 17-Jährigen nach Hause.

Trainer: Enttäuschung ja, Tragödie nein

"Mit der Vierschanzentournee begann Domens Form zu sinken. Das zeigt, dass der 17-Jährige verbrannt wird" , schrieb beispielsweise die Tageszeitung Dnevnik. Bereits da war er als vermeintlicher Topfavorit als Neunter im Gesamtklassement hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Trainer Janus geht es etwas entspannter an: "Ich bin enttäuscht über das, was passiert ist. Aber ich würde es nicht als Tragödie bezeichnen. Wir werden versuchen, Domen so gut zu helfen, wie es geht."

Woran es denn hakt, an diese Frage mag sich im slowenischen Team keiner so recht wagen. Prevc selbst sagt pragmatisch: "Ich akzeptiere die Entscheidung voll und ganz. Abgesehen von meinen Ergebnissen habe ich mich in Lahti sehr wohl gefühlt, die WM war einer wertvolle Erfahrung." Der Tageszeitung Slovenske Novice erklärte er vor der Abreise: "Im Skispringen kann es schnell nach unten gehen, aber auch schnell nach oben."

Der jüngere Bruder von Gesamtweltcupgewinner Peter Prevc soll sich erst einmal in der Heimat fit halten. Nach der WM steht die Norwegen-Tour mit acht Einzelspringen in zwei Wochen auf dem Programm. Ob Domen Prevc noch in dieser Saison in den Weltcup zurückkehrt? Bundestrainer Janus will erst nach der WM entscheiden, ob er Prevc mit nach Norwegen nimmt.

