Wellinger und Eisenbichler glänzen vom WM-Podest

Die deutschen Skispringer haben beim ersten Einzelspringen der WM in Lahti gleich für doppelten Medaillenglanz gesorgt. Andreas Wellinger wurde vor Markus Eisenbichler Zweiter. Für das DSV -Duo sind es die ersten WM -Einzelmedaillen überhaupt. Der Sieg ging an den Österreicher Stefan Kraft, der auch schon nach dem 1. Durchgang in Führung lag. Kraft hatte alleine im Februar drei Weltcup-Springen gewonnen - immer vor Wellinger.

Eisenbichler verbesserte sich in Lahti mit der Bestweite des Tages von 100,5 Metern noch von Rang sechs. Wellinger und Kraft hielten ihre Positionen. Bundestrainer Werner Schuster sagte im ZDF nach der doppelten Medaille: " Ein Riesenerfolg, das war ein Riesenwettkampf von unseren Jungs. Mit Stefan Kraft hat sich Andreas Wellinger ja auch zuletzt im Weltcup immer wieder gemessen. Es ist phantastisch, dass Markus Eisenbichler auf der kleinen Schanze so gut funktioniert hat. "

Wellinger: "Das ist der Hammer!"

Andreas Wellinger ist der Nachfolger des derzeit verletzten Severin Freund, der 2015 in Falun WM-Silber holte

Markus Eisenbichler gab zu: "Ich wollte eigentlich nur einfach noch einen guten Sprung machen. Das 2. Podest in meinem Leben - und das dann bei einer WM. " Seine bislang bestes Weltcup-Resultat war Rang drei im Dezember in Lillehammer. Andi Wellinger, der mit 100 Metern im Finale dem Druck stand hielt, meinte: "Ich dachte mir nach Markus' Sprung, ich muss mich ranhalten. Dass wir zu zweit auf dem Podest stehen - das ist natürlich der Hammer!. "



Richard Freitag und Stephan Leyhe erreichten die Plätze neun und 13. Der Sachse Freitag landete bei 94,5 und 96 Metern. Sein zweiter Sprung war in Lahti sein bislang bester bei der WM . Leyhe blieb mit zweimal 94 Metern unter seinen Möglichkeiten. Am Donnerstag hatte er das teaminterne Duell gegen Karl Geiger für sich entschieden. Geiger war allerdings gesundheitlich angeschlagen.

DSV -Quartett nach dem 1. Durchgang unter den besten Elf

Nach dem 1. Durchgang lag nur Andreas Wellinger (li.) auf Medaillenkurs

Nach dem ersten Durchgang lag das DSV -Quartett unter den besten Elf. Bundestrainer Werner Schuster sprach von einer " bravourösen Leistung ". Andreas Wellinger hatte es trotz ungünstiger Bedingungen auf Rang 2 geschafft. Der Ruhpoldinger landete bei 96,5 Metern und bekam drei Windpunkte Bonus: "Ich habe gekämpft so weit es ging und bin ganz zufrieden. Es ist eine kleine Schanze, es ist sehr, sehr eng. " Markus Eisenbichler hatte nach seinen 95 Metern noch fast fünf Windpunkte bekommen. Er meinte: " Eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich halte mich hier ganz wacker. " Richard Freitag und Stephan Leyhe fanden sich nach ordentlichen Leistungen auf den Positionen neun und elf wieder.

Topfavorit Stoch nur Vierter

Am Vortag war er noch auf Schanzenrekord von 103,5 Meter gesegelt. So gesehen bedeutete Rang vier für den Weltcup-Führenden Kamil Stoch (Polen) eine kleine Enttäuschung. Der Dritte des 1. Durchgangs, Michael Hayböck, tauschte mit Eisenbichler quasi die Plätze. Der Österreicher, der im Vorjahr beide Weltcup-Springen von Lahti gewonnen hatte, wurde am Ende Sechster.