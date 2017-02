Goldgrube Lahti

Diese Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Lahti macht so richtig Spaß. Die deutsche Mannschaft liegt zur Halbzeit mit acht Medaillen vor Norwegen auf dem ersten Platz im Medaillenspiegel. Die Skandinavier (3-2-2) waren in den letzten neun Jahren die Nummer 1. Diese Serie könnte jetzt reißen, denn Deutschland hat auch in der zweiten Woche heiße Eisen im Feuer. Die Gold-Garanten aus der Kombination haben am Mittwoch und Freitag noch zwei Wettbewerbe. Auch den Skispringern ist von der Großschanze einiges zu zutrauen.

Rekord von 1974 wackelt

"Wir wünschen uns, dass es so weitergeht. Aber das wird kein Selbstläufer“ , sagte DSV-Sportdirektorin Karin Orgeldinger." In Schweden hatte das DSV -Team vor zwei Jahren fünf Goldmedaillen geholt, dieses Ergebnis sei " kaum zu toppen ", hatte Orgeldinger vor der Reise nach Lahti erklärt. Nur selten dürfte sich die Sportdirektorin so gerne so sehr geirrt haben. Das deutsche Rekordergebnis der DDR -Mannschaft von 1974 mit fünfmal Gold und sechsmal Silber wird wohl überboten werden.

Noko-Jungs sind der Wahnsinn

Strahlemänner: Skisprung-Trainer Schuster mit seinen Medaillenhamstern Wellinger und Eisenbichler.

Größten Anteil an der starken Bilanz haben die Kombinierer, die im Einzel die Plätze eins bis vier belegten und zwei Tage später die Staffel dominierten. " Meine Jungs sind der Wahnsinn, ich bin unglaublich stolz" , sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Eric Frenzel ist schon jetzt der erste Kombinierer, der bei vier Weltmeisterschaften in Folge Gold gewann. Und auch die Skispringer glänzten mit Doppel-Gold durch Vogt und im Mixed sowie Silber und Bronze durch Wellinger und Markus Eisenbichler. "Wir wollen jetzt hier durchziehen, wir haben noch einiges vor" , sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Langläufer mit Reserven