Wo bitte geht's zur Sensation?

Für den WM-Teamsprint darf jede Nation nur ein Duo nominieren. Der Deutsche Skiverband (DSV) legte sich am Donnerstag (02.03.17) auf Dreifach-Weltmeister Johannes Rydzek und Olympiasieger Eric Frenzel fest. Rydzek und Frenzel liegen derzeit im Gesamtweltcup auf den Rängen eins und zwei und gehen als klare Gold-Favoriten in den Wettbewerb.

Bei der WM 2015 in Falun hatte sich das Duo noch mit Silber hinter den Franzosen Francois Braud und Jason Lamy Chappuis begnügen müssen. Lamy Chappuis hat seine Karriere beendet, Braud sah als Dritter im Einzel von der Großschanze hinter Sieger Rydzek in der Loipe nur dessen "Rücklichter" und war chancenlos. Eine weitere Goldmedaille für's deutsche Team also nur Formsache?

Die Konkurrenz wirkt zumindest fast ehrfürchtig. "Er ist einfach der Beste, und er ist noch lange nicht am Ende" , sagte Braud über Rydzek, nachdem dieser im letzten Einzel-Wettbewerb quasi nach Belieben das Langlaufrennen kontrolliert und dominiert hatte. Der zweitplatzierte Japaner Akito Watabe verbeugte sich ganz asiatisch-eloquent "vor einem großartigen Typen und Athleten." Rydzek könnte sich als erster Kombinierer viermal WM -Gold in einem Jahr holen, Rekordweltmeister ist der Allgäuer mit fünf Titeln schon jetzt.

Dominant wie einst Japan

Es deutet wenig darauf hin, dass sich das Duo Rydzek/Frenzel diese einmalige Chance entgehen lässt. Die Dominanz der deutschen Kombinierer in dieser Saison erinnert an die drückende Überlegenheit der Japaner in den 90er-Jahren, die sich schon beim Springen weit von der Konkurrenz absetzen konnten. Bei der WM in Falun 1993 kamen - damals bestand ein Team noch aus drei Startern - Takanori Kono, Masashi Abe und Kenji Ogiwara mit mit fast vier Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierten Norweger ins Ziel. Das deutsche Team mit Thomas Dufter, Jens Deimel und Hans-Peter Pohl auf Platz drei hatte mehr als vier weitere Minuten Rückstand.