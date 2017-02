Nordische Ski-WM in Lahti

Deutsche Kombinierer auf Gold-Kurs

Was soll da noch schiefgehen? Das deutsche Noko-Quartett hat das Springen beim Teamwettbewerb souverän gewonnen und geht mit reichlich Vorsprung in den Langlauf. Schneefall in Lahti sorgt aber für schwierige Bedingungen.