Die "fantastischen Vier" sind auf Gold programmiert

Die deutschen Kombinierer sind mit einem Vierfachsieg in die Titelkämpfe in Lahti gestartet. Zeit zum Feiern blieb Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Björn Kircheisen und Fabian Rießle aber kaum. Schon am Sonntag (Springen 11.00 Uhr MEZ/Skilanglauf 14.30) wollen die nordischen Kombinierer im eiskalten Finnland ihre Goldjagd fortsetzen - dann aber nicht als Einzelkämpfer, sondern als vielleicht beste Staffel, die es je gab.

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen ...

" Lasst uns am Sonntag so weitermachen ", sagte der neue und alte Weltmeister Rydzek vor dem Teamwettbewerb, in dem das DSV-Quartett haushoher Favorit ist. Nach den Plätzen eins bis vier im Einzel kann wohl nur enormes Wind- oder Sturzpech die nächste Goldmedaille verhindern, für die ewigen Rivalen Norwegen und Österreich geht es maximal um Silber.

Zieht Frenzel an seinem Trainer vorbei?

2008 gemeinsam auf dem Podium - zieht Eric Frenzel (Mitte) an Ronny Ackermann (l.) vorbei?

Mit dem fast schon erwarteten Sieg würden die " Dominierer " ein weiteres Mal Geschichte schreiben. Frenzel wäre dann mit viermal Gold, fünfmal Silber und zweimal Bronze vor seinem heutigen Trainer Ronny Ackermann (4-5-1) der erfolgreichste deutsche Teilnehmer der WM -Geschichte. Kircheisen (0-8-3) würde mit seiner zwölften WM-Medaille die Kombinierer-Bestmarke des Österreicher Felix Gottwald überbieten.Vor allem aber würde der 33 Jahre alte Kircheisen endlich seine ersehnte erste Goldmedaille in den Händen halten. Achtmal WM- und dreimal Olympia-Silber holte der Routinier, ganz oben auf dem Treppchen stand er nie. " Jetzt hoffe ich, dass am Sonntag mein großer Traum in Erfüllung geht. Das ist das Letzte, was mir noch fehlt ", sagte "Kirche" nach dem auch für ihn überraschenden dritten Platz im Einzel: " Eigentlich wollte ich mich nur für die Staffel warmlaufen ."

Stimmung im Team hochhalten

Edelmann, Rießle, Rydzek, Frenzel feiern 2015 mit LaOla