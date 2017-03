Seidl gewinnt Springen, Rydzek Sechster

Nach dem Vierfachsieg im Einzelwettkampf und dem souveränen Staffelerfolg wollten die deutschen Kombinierer heute nocheinmal nachlegen. "Jetzt können wir noch befreiter auftreten", hatte Bundestrainer Hermann Weinbuch vor dem Wettkampf auf der Großschanze angekündigt.

Weinbuch schickte neben Johannes Rydzek, Eric Frenzel und Fabian Rießle auch den 33-jährigen Björn Kircheisen in den Wettbewerb. Doch bei stark wechselnden Windbedingungen lief es für das Quartett nicht gerade optimal. Rydzek geht noch mit der besten Ausgangsposition ins Rennen über die 10 Kilometer. Der Oberstdorfer muss einem Rückstand von einer Minute auf den Führenden Mario Seidl aufholen. Frenzel hat 1:29 Minuten Abstand, Rießle 1:38 Minuten und Kircheisen 1:44 Minuten. Seidl hat dagegen ein Polster von 38 Sekunden auf den Zweitplatzierten Franzosen Maxime Laheurte. Dritter ist Seidls Teamkollege Wilhelm Denifl.

Denifl und Laheurte überraschen

Bis zum 30. von 55 Springern hatte der Amerikaner Ben Berend das Feld mit 116,5 Metern angeführt. Dann wurde die Qualität der Sprünge deutlich besser. Der Franzose Maxime Laheurte löste mit einem Satz auf 126,5 Metern (127.80 Pkt./+0:38 Sekunden) Berend ab. Die Besten 20 standen aber noch oben. Der Österreicher Wilhelm Denifl kam bis auf 125,5 Meter (125,7/+0:46) heran, sein Teamkollege und Titelverteidiger Bernhard Gruber (AUT) gelang dagegen nur ein Sprung auf 121 Meter (118.3/+1:16). Keine gute Augangspositon für den Weltmeister von 2015.

Seidl gelingt der beste Sprung

Die Windbedingungen wurden schlechter. Auch Olympiasieger Jörgen Graabak (NOR) kam nur auf 112 Meter. Die deutschen Springer waren erst zum Schluss mit den Starrtnummern 51/53/54/55 an der Reihe. Dann zeigte Mario Seidl, dass es doch noch weiter gehen konnte. Der Österreicher setzte sich mit 132 Metern an die Spitze (137,3 Pkt.). Dann musste Kircheisen ran. Der Sachse verpasste aber eine gute Weite. 118,5 Meter waren deutlich zu wenig. Mitfavorit Akito Wakabe, als einziger Nicht-Deutscher in dieser Saison einen Weltcup gewonnen hatte, schaffte 125 Meter (123.8/+0:54). Auch Fabian Rießle war nicht zufrieden. Technisch war sein Sprung nicht optimal damit nur 119,5 Meter (112.9/+1:38), Eric Frenzel mit 121 Metern (115/ +1:29) Bester Deutscher ist Johannes Rydzek. Sein Sprung über 122 Meter brachte ihn auf Rang sechs. Das bedeutet am LEnde einen Rückstand von einer Minute auf Seidl.