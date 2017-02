Staffel-Gold für deutsche Kombinierer

Das DSV-Team mit Björn Kircheisen, Fabian Rießle, Eric Frenzel und Johannes Rydzek setzte sich auf den 4x5 Kilometern im Teamwettbewerb ganz souverän durch und ließ den anderen Nationen nicht den Hauch einer Chance. Auch schwierige Wetter-Bedingungen konnten die DSV-Läufer nicht aus dem Konzept bringen. Nach einem überlegenen Springen war Deutschland bereits mit einem Vorsprung von 44 Sekunden auf die Strecke gegangen. Diesen verteidigten die vier Kombinierer auch beim Langlauf und siegten ungefährdet vor Norwegen (+41,7 Sek.) und Österreich (+1:03,7 Min.).

Bereits bei den 10 Kilometern im Einzel am Freitag hatte Deutschland mit einer dominanten Leistung die ersten vier Plätze belegt und somit alle drei Medaillen eingeheimst (Rydzek Gold, Frenzel Silber, Kircheisen Bronze), jetzt das zweite Gold und die siebte Medaille insgesamt bei diesen Weltmeisterschaften! "Unser Ziel war es, ein kontrolliertes Rennen zu laufen. Das war eine geile Teamleistung" , sagte Frenzel, der mit seinem vierten WM-Gold Co-Trainer Ronny Ackermann an der Spitze der deutschen Bestenliste ablöste. "Es freut mich, dass wir dem Ganzen ein goldenes Häubchen aufsetzen konnten."

Kircheisen als "Schneepflug"

Kircheisen, der zuvor den kürzesten Sprung (91 Meter) gezeigt hatte, machte den Anfang in der Loipe. Als erster Starter hatte er bei anhaltendem Schneefall nicht unbedingt einen Vorteil: Er musste die ersten Spuren in den Schnee ziehen und gab quasi den Schneepflug für die Konkurrenz. Bundestrainer Herrmann Weinbuch hatte seine Erwartungen vorab allerdings klar formuliert: " Bei der aktuellen Laufform können meine Jungs das Rennen eigentlich locker nach Hause laufen", meinte er.

Klarer Vorsprung vor Verfolger-Quartett

Beim Springen mit Bestweite von 100 Metern: Eric Frenzel.

Er behielt recht. Kircheisen baute die Führung bereits aus und übergab mit 51 Sekunden Plus auf Frenzel, der beim Springen die Bestweite von 100,0 Metern hingelegt hatte. Hinter dem deutschen Team belauerte sich derweil das Quartett aus Norwegen, Österreich, Japan und Frankreich um die Podestplätze. Während Frenzel vorne souverän seinen Lauf runterspulte, setzte sich dahinter der Norweger Mikko Kokslien von den Verfolgern ab. Die Norweger waren von Rang fünf gestartet.

Ungefährdeter Sieg

Frenzel übergab schließlich mit 46 Sekunden Vorsprung auf Rießle, der nach seinem vierten Platz im Einzel mit voller Power auf die Strecke ging und zwei Runden später mit fast identischem Vorsprung Weltmeister Rydzek abklatschte. An Rydzek war erwartungsgemäß kein Vorbeikommen. Mit deutscher Fahne lief er ins Ziel ein und wurde von seinen jubelnden Teamkollegen empfangen. Spannend endete der Lauf um Platz drei, in den sich in der Schlussphase sogar noch Gastgeber Finnland um Noko-Legende Hannu Manninen mischte. Am Ende behielten die Österreicher knapp die Nase vorne.

Bundestrainer Weinbuch lautstark

Die deutschen Kombinierer feierten bereits beim Einzel einen Dreifacherfolg

Bundestrainer Weinbuch nahm den Wettkampf dann doch nicht ganz so leicht, wie er vorab dachte: "Während des Rennen habe ich schon Druck gespürt. So einfach, wie es aussieht, ist es nicht." Als bei Frenzels Runde kurzzeitg nur noch eine halbe Minute Vorsprung auf der Uhr stand, feuerte Weinbuch seine Athleten vom Streckenrand nochmal richtig an.

"Wir haben perfekt zusammen gearbeitet und uns für die harte Arbeit belohnt" , meinte Rydzek zusammenfassend. Die deutschen Noko-Spiele gehen weiter. Am Mittwoch steht der Wettkampf von der Großschanze an, bei dem die Deutschen - natürlich! - wieder Favoriten sind.

Stand: 26.02.2017, 14:49