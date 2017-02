Vorteil Frenzel im Kampf um WM-Gold

Eric Frenzel (Oberwiesenthal) hat bei der WM in Lahti das Springen in der nordischen Kombination gewonnen. Mit einem Satz auf 99 Meter verwies er seinen härtesten Konkurrenten im Kampf um die Goldmedaille, Johannes Rydzek , auf Platz zwei. Der Oberstdorfer war bei deutlich mehr Aufwind ebenfalls 99 Meter gesprungen und hat nun in der Loipe 14 Sekunden Rückstand.

Dahinter haben mindestens zwi Dutzend weitere Kombinierer Chancen auf Bronze. Mit dabei auch die anderen drei Deutschen. Der DSV war mit fünf Athleten am Start, da Rydzek als Weltmeister ein persönliches Startrecht hat. Routinier Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) landete mit seinen 94 Metern auf dem 8. Platz (+34 Sekunden), Fabian Rießle (Breitnau) sprang einen halben meter weiter und ist 11. (+40 Sekunden), unmittelbar vor Manuel Faißt (Baiersbronn) (93,5 Meter/+ 41 Sekunden)