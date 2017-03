Kombinierer - Rydzek holt das nächste Gold

Rydzek machte Tempo

Rydzek konnte schnell zu Braud und Watabe aufschließen. Nach 1,3 Kilometer hatte das Trio auch Denifl eingeholt. Rydzek lag da nur noch 43 Sekunden hinter Seidl zurück. Frenzel 1:07,9 Minuten. Rießle 1:25,5 Minuten und Kircheisen noch 1:26,1 Minuten. Die Verfolger kamen langsam näher. 37,7 Sekunden hinter Seidl führte der Japaner Watabe die erste Gruppe an der Zeitmessung vorbei. Nach 3,8 Kilometer hatte sich Rydzek an die Spitze der Verfolger gesetzt und Dampf gemacht. Der Vorsprung von Seidl war auf 25,4 Sekunden geschrumpft. Zur Halbzeit hatte die Gruppe wieder leicht verloren. Das wollte Rydzek nicht so lassen und übernahm die Führungsarbeit. Bei Kilometer 6,3 war ein Erfolg zu sehen. Denifl ging mit 11,6 Sekunden vor Braud (+11,6), Watabe (+12,4) und Rydzek (13,1) durch die Zeitmessung. Jetzt hatten sie Seidl im Blick.

Trio macht Medaillen unter sich aus

Johannes Rydzek

Mit minimalem Rückstand ging das Quartett auf die vierte Runde und hatte Seidl dann auch schnell eingeholt. Die Medaillengewinner würden also aus diesem Quintett kommen. Vizeweltmeister Braud zog das Tempo an, Rydzek blieb dran und auch Akito Watabe konnte sich mit absetzen. Die Österreicher waren dagegen geschlagen. Kurz vor dem Stadion griff der Oberstdorfer an und holte sich mit einem starken Schlussspurt Gold vor Watabe (+4,8 Sekunden) und Braud (+13).

