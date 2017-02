Goldene Titelkämpfe für Kombinierer?

Beginnen am Freitag (24.02.2017) bei den Kombinierern die deutschen Festspiele? Geht man nach den Saisonergebnissen, so müssten die DSV -Athleten in den vier Wettkämpfen alle Titel abräumen. Im Gesamtweltcup stehen mit Johannes Rydzek, Eric Frenzel und Fabian Rießle drei Deutsche auf den Plätzen eins bis drei.

Und nur als das Top-Trio des DSV zuletzt beim Weltcup in Sapporo gefehlt hatte, konnte sich mit Akito Watabe aus Japan ein Kombinierer einer anderen Nation durchsetzen. Also wären alles andere als vier Goldmedaillen eine Enttäuschung? " Die Chancen stehen auf jeden Fall sehr gut ", sagte Frenzel. Die Zielstellung des Verbandes liest sich dagegen bescheiden. Drei Medaillen, davon eine goldene sollen geholt werden. Das könnten die Deutschen allerdings bereits am Freitag beim Einzel von der Normalschanze schaffen.

Frenzel oder Rydzek?

Stellt sich die Frage: welcher deutsche Starter holt Gold? Frenzel hat sieben Weltcups in dieser Saison gewonnen. Rydzek sogar acht. Zwei gingen an Rießle, einen schnappte sich Björn Kircheisen. Rydzek und Frenzel sind die ausgemachten Top-Favoriten. " Solche Zweikämpfe habe ich noch nie erlebt. Das ist schon einzigartig, mir geht jedes Mal das Herz auf ", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Rießle gilt im Schlussspurt als der stärkere, Frenzel müsste im Falle des Falles also vorlegen. Einen Strich durch die Rechnung machen könnte dem Duo einzig der seit Tagen starke Wind.

DSV-Quintett am Freitag am Start

Die deutschen Kombinierer dürfen am Freitag mit fünf Athleten an den Start gehen. Manuel Faißt komplettiert das Quintett. Er setzte sich in der Ausscheidung gegen Junioren-Weltmeister Vinzenz Geiger durch. Da die Deutschen mit Rydzek den Titelverteidiger stellen, darf der DSV einen fünften Starter stellen. Frenzel, Rießle und Kircheisen waren bereits gesetzt.

Verlängert Bundestrainer Weinbuch?