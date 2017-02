Wie erwartet gehen die deutschen Nordischen Kombinierer im WM-Einzel mit dem Springen von der Großschanze in Top-Besetzung auf Medaillenjagd. Bundestrainer Hermann Weinbuch schickt Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Björn Kircheisen und Fabian Rießle in das WM-Rennen am Mittwoch (01.03.17). Das Quartett hatte am vergangenen Sonntag (26.02.17) Gold im Teamwettbewerb gewonnen und zwei Tage zuvor im Einzel von der kleinen Schanze für einen historischen Vierfach-Triumph gesorgt.

Favoritenrolle liegt bei DSV-Starten

Die DSV-Starter sind erneut favorisiert - vor allem Johannes Ryzek und Eric Frenzel. Das Duo dominiert seit Jahren die Nordische Kombination - mit Gold im Wettbewerb von der Großschanze in Lahti könnte einer der beiden zum erfolgreichsten Kombinierer der WM-Geschichte werden. Sowohl Frenzel als auch Rydzek haben in ihrer Karriere schon vier Titel gesammelt. Fünfmal WM-Gold holten nur der Norweger Bjarte Engen Vik (1995-2001) und der Franzose Jason Lamy Chappuis (2009-2015). Da sowohl Frenzel als auch Rydzek zudem reichlich Silber in der Vitrine haben, winkt beiden der Sprung auf Platz eins der Rangliste.

Frenzel oder Rydzek - eine Gegenüberstellung

Von den Erfolgen her liegt der Vorteil bei Eric Frenzel. Der Sachse hat deutlich mehr Medaillen: Bei Olympia holte er einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze, bei Weltmeisterschaften laut die Bilanz sogar 4-5-2. Hinzu kommen 38 Weltcupsiege. Rydzeks Olympia-Bilanz lautet 0-1-1, bei Weltmeisterschaften 4-4-1. Auf seinem Konto stehen 14 Weltcup-Siege. Vor zwei Jahren bei der WM in Falun gewann Rydzek in dieser Disziplin die Bronzemesdaille. Beim Sieg des Österreichers Bernhard Gruber wurde Frenzel Neunter.

Duell auf Augenhöhe

Es ist ein Duell auf Augenhöhe: Frenzel ist auf der Schanze stärker, Rydzek dafür in der Loipe. Rydzeks größtes Plus ist wohl der Zielsprint, in dem er kaum zu schlagen ist. Der stets ausgeglichene Frenzel kann dagegen über Minuten das Tempo extrem hochhalten, seine Ausdauer ist phänomenal. Bundestrainer Weinbuch äußert sich so über die beiden Ausnahmeathleten: "Johannes hat auf der mentalen Seite dazu gelernt. Wo er sich früher vergraben hat, glaubt er heute an sich. Bei Eric habe ich keine Ahnung, wo der kleine Bursche immer diese Kraft hernimmt."

"Nichts für die Ewigkeit"

Frenzel ist das ganze Gerede um Rekorde herzlich egal - zumindest für den Moment. "Klar: Wenn ich nach meiner Karriere sagen kann, dass ich den einen oder anderen Rekord aufgestellt habe, wäre das toll. Aber derzeit beschäftige ich mich gar nicht damit", sagt der Sachse. Statistiken spielen für den 28-Jährigen nur eine Nebenrolle: "Das ist ohnehin nichts für die Ewigkeit. Irgendwann wird einer kommen und das brechen." Und wer weiß - vielleicht gewinnt am Ende ja weder Rydzek noch Frenzel?

"Nicht auf Zweikampf runterbrechen"

Doppel-Weltmeister Rydzek hat vor allem seine Teamkollegen Björn Kircheisen und Fabian Rießle mit auf der Rechnung, die schon beim WM-Auftakt hinter dem dominierenden Duo die Ränge drei und vier belegten. "Man sollte den Wettkampf nicht auf einen Zweikampf runterbrechen. Gerade bei uns im Team sind noch einige dabei, die vorne mitkämpfen können", sagt Rydzek. Das gilt vor allem für Kircheisen, der den Kampf um den vierten Startplatz gegen Manuel Faißt und Vinzenz Geiger gewann. Angesichts der schlechten Wetterprognose verzichtete das Team am Dienstag auf die Fahrt zur Schanze und beließ es bei Krafttraining und einem lockeren Lauf.

br/sid/dpa | Stand: 28.02.2017, 11:20