Es gab Zeiten, da saß Björn Kircheisen auf WM-Pressekonferenzen und musste sich erklären. Warum er schon wieder nur Silber gewonnen habe. Wann es endlich mit seiner ersten WM-Goldmedaille klappen würde. In diesen Tagen wurde auch schon mal der Witz gerissen, Kircheisen werde schon Silbereisen genannt. Wegen der vielen Silbermedaillen, verstehen Sie?

Verbissenheit ist gewichen

Heute muss Björn Kircheisen nichts mehr erklären. Auf Pressekonferenzen mit WM-Medaillengewinnern sitzt der Nordische Kombinierer aber immer noch. Zum Beispiel jetzt gerade in Lahti nach dem Einzel von der Normalschanze, in dem der 33-Jährige beim Dreifachsieg der deutschen Kombinierer Überraschungs-Bronze gewann. Kircheisen, dem früher oft der Ärger über Silber ins Gesicht geschrieben stand, sitzt jetzt ganz entspannt lächelnd da und sagt Sätze wie: "Es fühlt sich grandios an. Es ist unglaublich."

"Nicht für möglich gehalten"

Unglaublich ist der Saisonverlauf von Kircheisen tatsächlich. Vor der Saison drohte er, aus dem Weltcupkader zu fliegen. Er musste gegen die ganzen jungen Talente im eigenen Team in einen Ausscheid. Und nun hat er die elfte WM-Medaille seiner Karriere gewonnen. " Björn hat sich neu erfunden ", sagt Skisprungtrainer und früherer Teamkollege Ronny Ackermann. " Wir hätten nicht für möglich gehalten, dass er noch einmal auf so hohem Level konstant Leistungen bringen kann, vor allem im Springen. "

" Alles auf eine Karte gesetzt "

" Ich habe alles auf eine Karte setzen müssen. Sonst hätte ich keine Chance gehabt, ins Team zu kommen. Bei uns ist so eine hohe Leistungsdichte ", erklärt Kircheisen. Statt vieler Trainingsreisen mit dem Team bereitete sich der Erzgebirgler den ganzen Sommer über nur mit seinem Heimtrainer allein und zu Hause auf die Saison vor. Mit neuem Material und neuen Anreizen wollte er sich in Form bringen. Nach geglückter Quali für den Weltcup kam der erste Lohn gleich im Dezember, als er in Lillehammer im Einzel Zweiter wurde. Keine Eintagsfliege, Kircheisen schaffte es immer wieder in die Top 10. Und jetzt in Lahti zu WM-Bronze. " Mein Körper war heute in einer verrückten Form ", lachte er nach dem Wettkampf.

Träne bei der Siegerehrung

Kircheisen ist der Beweis dafür, dass man auch im hohen Sportleralter und einer Sportart, die nicht nur Ausdauer- sondern auch Schnellkraft benötigt, durch eine Veränderung der Trainingsroutine und Gelassenheit (" Ich wusste, ich habe nichts zu verlieren ") wieder ganz vorn anklopfen kann. Und, dass auch die 15. Medaille bei Großereignissen noch emotional berührend sein kann. Bei der Siegerehrung musste sich "Kirche", wie er im Team genannt wird, eine Träne verdrücken.

Sonntag winkt erstes Gold

Und vielleicht ist Kircheisen ja auch der Beweis dafür, dass man auch bei seiner achten WM-Teilnahme noch die erste Gold-Medaille gewinnen kann. Am Sonntag steht die Staffel an und das DSV-Team ist nach Platz eins bis vier von Freitag mit Kircheisen der absolute Top-Favorit.

Stand: 25.02.2017, 07:17