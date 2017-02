Pellegrino ist der Sprint-König

Was für ein Finale! Federico Pellegrino hatte nach 1,6 Kilometern den längsten Atem und die schnellsten Beine. In einem irre spannenden Finale sicherte sich der Italiener den Titel vor Sergej Ustjugow, der zuvor das komplette Rennen dominiert hatte. Bronze ging an Johannes Klaebo aus Norwegen. Titelverteidiger Petter Northug ging als Fünfter diesmal leer aus.

Eisenlauer im Viertelfinale raus

Sebastian Eisenlauer

Die deutschen Langläufer blieben beim Fresitil-Sprint chancenlos. Im Viertelfinale war für Sebastian Eisenlauer Endstation. Der Allgäuer musste sich in seinem Lauf mit Platz vier zufrieden geben. Von den zwei deutschen Startern hatte zuvor nur er die Qualifikation überstanden. Der 26-Jährige war als 29. geradeso reingerutscht. Thomas Bing (Rhön) verpasst das Viertelfinale der besten 30. Er schaffte den 41. Platz. Die schnellste Zeit schaffte über die 1,6 Kilometer lange Strecke der Russe Sergej Ustjugow. Titelverteidiger Petter Northug (Norwegen) rettete sich als 27. geradeso in die nächste Runde.

Stand: 23.02.2017, 14:50