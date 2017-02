Halbfinal-Aus für Hanna Kolb

Die Konkurrenz in ihrem Halbfinale war einfach zu stark. Als Sechste und Letzte erreichte Kolb nach 1,4 Kilometern das Ziel. In der Endabrechnung wurde es für die Buchenbergerin ein elfter Platz. " Ich hätte mir mehr gewünscht. Es wäre mehr drin gewesen. Es gab eine Schlüsselstelle, wo ich den Anschluss verloren habe. Insgesamt bin ich aber zufrieden. Die Spitze ist wahnsinnig stark ", resümierte Kolb.

Falla eine Klasse für sich

Goldene Maiken Caspersen Falla

Gold sicherte sich die Norwegerin Maiken Caspersen Falla. Von der Spitze weg lief sie die Konkurrenz in Grund und Boden. Mit einem großen Vorsprung setzte sie sich vor Jessica Diggins und Kikkan Randall (beide USA ) durch. Falla profitierte bei ihrem Erfolg auch vom Halbfinal-Aus der Schwedin Stina Nilsson, der nach einem Sturz alle Medaillenhoffnungen begraben musste. Auch das frühe Aus von der Norwegerinnen Marit Björgen und Ingvild Östberg kam überraschend.

Ringwald enttäuscht als 14.

Sandra Ringwald enttäuscht.

Bereits in der ersten K.o. -Runde hatte Kolb als Lauf-Dritte zittern müssen. Es reichte da aber noch, dank einer schnellen Laufzeit. Als Lucky Loser kam sie weiter. Victoria Carl (Zella Mehlis) schied erwartungsgemäß im Viertelfinale aus. Die Thüringerin konnte in ihrem Lauf nicht mithalten und wurde am Ende 23. Enttäuschte Gesichter gab es auch im vierten Viertelfinale: Sandra Ringwald (Schonach) und Sofie Krehl (Oberstdorf) schieden als Dritte und Vierte aus. Während Krehl, die erst am Mittwoch angereist war, durchaus zufrieden sein durfte, hatte sich die Schonacherin deutlich mehr ausgerechnet. Ringwald wurde in der Endabrechnung 14., Krehl 17.

Qualifikation: DSV -Quartett kommt durch

In der Qualifikation über 1,4 Kilometern hatte Hanna Kolb mit Platz sechs aufhorchen lassen. Sofie Krehl (12.), Sandra Ringwald (15.) und Victoria Carl (26.) erreichten ebenfalls problemlos die nächste Runde. Die mit Abstand schnellste Zeit hatte hier die norwegische Olympiasiegerin Maiken Caspersen Falla vorgelegt. Ihr folgten Mari Laukkanen aus Finnland und der Slowenin Katja Visnar.