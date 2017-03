Die amtierende Weltmeisterin im Massenstart ist gar nicht dabei. Therese Johaug verbüßt ihre Dopingsperre. Auf ihrem Instagram-Profil postete sie zuletzt ein Bild vom Abschalten auf der Seiser Alm in Österreich. Auch eine Gratulation an Marit Björgen, ihr "großes Vorbild", schickte sie. Während die Noch-Titelträgerin zum Zuschauen verdammt ist, sammelte Björgen in Lahti ihre WM-Goldmedaillen 15, 16 und 17 - und zählt auch im abschließenden 30-Kilometer-Massenstartrennen zum Kreis der Favoritinnen. Immerhin ist Björgen auch Olympiasiegerin auf dieser Strecke.

Neben Rekordweltmeisterin Björgen zählen auch ihre Landsfrau Heidi Weng und die Finnin Kerttu Niskanen zu heißen Anwärterinnen auf die Top-Plätze. Den deutschen Starterinnen traut kaum einer Top-Platzierungen zu. Zu durchwachsen verlief die WM bisher für die deutschen Langläuferinnen. Über die zehn Kilometer im klasssischen Stil landeten Stefanie Böhler, Nicole Fessel und Victoria Carl - dieses Trio soll auch im "Dreißiger" ran - auf den Plätzen 10, 16 und 21. Solide, aber eben nicht überragende Platzierungen.

Anfangs-Optimismus ist weg