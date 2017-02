Ustjugow Weltmeister im Skiathlon - Pech für Sundby

Langläufer Sergej Ustjugow darf sich erstmals eine WM-Goldmedaille umhängen lassen. Der 24 Jahre alte Russe gewann in Lahti den prestigeträchtigen Skiathlon vor dem Schweden Martin Johnsrud Sundby. Das Duo der Topfavoriten hatte sich nach 20 der 30 km, die zunächst im Klassik- und dann Skating-Stil ausgetragen werden, klar vor dem Rest des Feldes abgesetzt. Beim letzten großen Anstieg geriet Sundby bei einem Antritt ins Straucheln, sein Stock brach, er geriet aus dem Tritt und verlor so die entscheidenden Meter. Im Ziel hatte der Weltcup-Führende, der immerhin blitzschnell zu einem neuen Stock kam, 6,7 Sekunden Rückstand.

Sundby wartet weiter auf WM-Titel

Für den Weltcup-Zweiten Ustjugow ist es nach Silber im Sprint schon die zweite Medaille von Lahti. Im Januar hatte er bereits die "Tour de Ski" für sich entscheiden können. Sundby (32), der im Sommer wegen der unerlaubten Dosierung eines Asthma-Mittels eine Dopingsperre hatte absitzen müssen, verpasste erneut seinen ersten WM-Titel im Einzel. 2015 in Falun war der Staffel-Weltmeister von 2011 komplett leer ausgegangen.

DSV-Trio unter den besten 21

Florian Notz

WM-Bronze holte sich der Norweger Finn Haagen Kroog, weil im Endspurt eines neunköpfigen Verfolgerfeldes am schnellsten war. Bester Deutscher wurde als 16. Florian Notz, der lange in diesem Verfolgerfeld mit dabei war und erst beim letzten großen Anstieg abreißen lassen musste. Der Römersteiner sagte im ZDF: "Ich bin sehr zufrieden. Ich wollte so lange wie mögich in der Spitzengruppe dabei sein. Die letzten zwei km waren sehr zäh. Die Top 15 habe ich verpasst, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden." Auf Rang 19 landete Lucas Bögl, auf 21 Jonas Dobler. Der Traunsteiner Dobler war erst im letzten Moment ins WM-Aufgebot gerutscht.

