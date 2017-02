Russland schnappt sich Team-Gold

Im Teamsprint der Herren hat es lange nach einem Sieg der Norweger ausgesehen. Am Ende ging das Duo Johannes Hösflot Kläbo und Emil Iversen aber leer aus. Grund war ein Sturz kurz vor Schluss. Davon profitierte Russland, dass sich die Goldmedaille vor den Italienern schnappte. Bronze ging an Gastgeber Finnland vor den enttäuschten Norwegern. Das deutsche Sebastian Eisenlauer und Thomas Bing landete auf Rang sieben.

Ustjugow profitiert von Rempelei

Die Norweger hatten das Rennen von Beginn an bestimmt. Vor allem Kläbo schaffte es auf seinen Runden immer wieder, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Sein Teamkollege Iversen büßte den Vorsprung auf der Schlussrunde zwar erneut ein, kam aber als Erster in den Zielbereich. Buchstäblich auf seinen Fersen war der Finne Iivo Niskanen. In der letzten Kurve brachten sie sich die beiden gegenseitig zu Fall, so dass die eigentlich abgeschlagenen Russen und Italiener an die Spitze stürmen konnten. Diese Steilvorlage ließ sich Sergej Ustjugow nicht entgehen und sprintete zu Gold für Russland. Ustjugow holte damit seine dritte WM-Madaille in Lahti. Schon beim Skiathlon am Samstag hatte der Russe von einem Missgeschick der Konkurrenz profitiert. Am letzten Anstieg hatte Norwegens Top-Favorit Martin Johnsrud Sundby zum entscheidenden Angriff angesetzt, als ihm ein Stock brach und jede Chance auf Gold nahm.

Eisenlauer mit doppeltem Pech

Thomas Bing (l.) und Sebastian Eisenlauer (r.)