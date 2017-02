Ohne Fessel und Böhler im Skiathlon

Soll im Teamsprint starten: Nicole Fessel

Ohne die Routiniers Nicole Fessel und Stefanie Böhler gehen die DSV-Damen am Samstag den Skiathlon an. Der Deutsche Skiverband nominierte Victoria Carl (Zella-Mehlis), Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Sofie Krehl (Oberstdorf) und Sandra Ringwald (Schonach) für das Rennen über 2x7,5 Kilometer. Böhler und Fessel sollen stattdessen den Klassik-Teamsprint am Sonntag bestreiten. Bei den Herren starten Lucas Bögl, Jonas Dobler und Florian Notz im Skiathlon über 2x15 Kilometer. Sebastian Eisenlauer und Thomas Bing sind am Sonntag im Teamsprint dabei.

Skiathlon seit 2005 in dieser Form WM-Disziplin

Immer stark, wenn es Mann gegen Mann geht: Florian Notz

Der Skiathlon hat sich aus den Verfolgungsrennen entwickelt. Anfangs wurde einen Tag nach einem Klassikrennen eines im Freistil ausgetragen, bei dem die Zeitrückstände mitgenommen wurden. Seit 2001 sind beide Rennen zu einem zusammengefasst, seit Oberstdorf 2005 findet es über die heute gültigen Distanzen statt. Frauen laufen erst 7,5 Kilometer, Männer 15 Kilometer in der klassischen Technik, dann werden die Ski gewechselt und es geht noch einmal genausolang in der freien Technik weiter. Da die Wechselzone an den Triathlon erinnert, bildete sich schnell der Name Skiathlon heraus.

Titelverteidiger gesperrt und suspendiert

Auf jeden Fall wird es in Lahti neue Weltmeister geben. Die Titelverteidigerin Therese Johaug ist wegen erwiesenen Dopings gesperrt, der 2015-Herren-Champion Maxim Wylegschanin wegen Unregelmäßigkeiten bei den Dopingproben in Sotschi 2014 suspendiert.

Favoriten Björgen und Sundby

Wird es der 15. WM-Titel für Marit Björgen?

Die große Favoritin bei den Damen ist Marit Björgen. Beim letzten Weltcup vor der WM in Otepää gewann sie überlegen die 10 Kilometer in der klassischen Technik. Ihre größte Konkurrentin kommt mit Heidi Weng aus dem eigenen Land. Immer zu beachten im Skiathlon ist Charlotte Kalla. Für die Schwedin heißt es, gut durch den Klassikteil zu kommen. Vor einer Woche in Otepää war sie immerhin Zweite in dieser Technik.

Bei den Herren muss man Martin Johnsrud Sundby schlagen, um zu gewinnen. Der Norweger hat zudem einen Konkurrenten weniger, da der Schweizer Olympiasieger Dario Cologna wegen muskulärer Probleme keine klassische Technik laufen kann. Größter Widersacher des Norwegers ist vermutlich der Russe Sergej Ustjugow.

Die Chancen der Deutschen?

Für die deutschen Teilnehmer wäre sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ein Platz unter den besten 15 ein Erfolg. Bei den Damen haben Carl, Ringwald und Hennig auch das Potenzial dazu. Sofie Krehl soll bei dieser WM noch lernen. Bei den Herren gilt vor allem Florian Notz im Kampf Mann gegen Mann als guter Läufer.