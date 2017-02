Langlauf 10-km-Klassikrennen

Die Deutschen haben maximal Außenseiterchancen. Stefanie Böhler – wurde am Montag 36 Jahre alt - und Nicole Fessel (Oberstdorf/34) werfen reichlich Erfahrung in die Waagschale. Ob Routine für eine Medaille reicht, ist aber fraglich. Im Teamsprint am Sonntag – ebenfalls im klassischen Stil – konnten die beiden Dauerbrennerinnen nicht mit der Weltelite mithalten und landeten auf dem sechsten Platz.

Böhler - "Anspruchsvolle Strecke liegt mir"

Stefanie Böhler in Lahti

An mangelnder Vorbereitung hapert es nicht. "Wir haben in Toblach während der Vorbereitung noch mal einen sauberen Umfangblock gesetzt. Jeder hat individuell an seinen Defiziten gearbeitet. Die WM-Strecken mag ich. Harte, anspruchsvolle Strecken kommen mir entgegen" , sagt Böhler. Und Fessel ergänzt: " Ich habe bewusst noch einmal allein auf der Seiseralm ein Höhentraining absolviert. Das sollte sich jetzt auszahlen ."



Böhler und Fessel verbindet viel. Lange Zeit trainierten die Schwarzwälderin und die Oberstdorferin gemeinsam. In Lahti erleben beide ihre jeweils sechste Weltmeisterschaft. Trainer Torstein Drivenes Drivenes zählt auf seine beiden Routiniers und glaubt: " Nicole kann sich in den Distanzrennen jederzeit in den Top-Sieben bewegen. Steffi sehe ich in der erweiterten Weltspitze. ", sagt der Norweger.

Talent Hennig - Vergleich mit Dahlmeier

Skiathlon: Katharina Hennig nach Rang 11 (25.2.17)

Mit Katharina Hennig wächst zudem ein Talent heran. Die Skilangläuferin aus Oberwiesenthal erlebt ihre ersten Weltmeisterschaften. Mit Platz elf im Skiathlon am Samstag gelang ihr bestes Ergebnis im Damenbereich überhaupt. Ihre Schokoladenseite ist die klassische Technik. " Ich habe nichts zu verlieren “, sagt Hennig vor dem 10-km-Rennen entspannt. Die DSV-Verantwortlichen sind sich sicher, dass mit " Katha " ein Talent heranwächst, das den Sprung in die Weltelite schaffen kann. " Sie ist sehr reif für ihr Alter. Sie trainiert fleißig und kann ihre Rennen überaus realistisch analysieren. Das kennt man von Biathletin Laura Dahlmeier “, sagt Heimtrainer Janko Neuber.

Intervallstart über Kilometer

Es ist das einzige Damen-Rennen, welches im früher üblichen Intervallstart gelaufen wird. Da vor zwei Jahren in Oslo die freie Technik dran war, ist es diesmal die klassische. Gestartet wird im 30-Sekunden-Abstand.