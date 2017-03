Nordische Ski-WM

Alle Hoffnungen auf eine deutsche Medaille waren schon nach der ersten Läuferin dahin. Katharina Hennig (Oberwiesenthal), die in Lahti schon mit Top-Leistungen geglänzt hatte und das Vertrauen der Trainer bekam, ging komplett die Puste aus. Und das im Staffelrennen! "Das Rennen ging sehr schnell los. Justyna Kowalczyk hat richtig Tempo gemacht. Ich darf eigentlich nicht ganz schnell starten, wollte aber auch nicht bummeln. Auf der zweiten Runde stand ich dann. Ich war wie gelähmt. Es tut mir furchtbar leid" , sagte die Klassikspezialistin in der ARD .

Hennig: "Ich war wie gelähmt"

Hennig versuchte auf den ersten 2,5 km an den Spitzennationen um Norwegen mit Maiken Caspersen Falla, Schweden mit Anna Haag, Finnland mit Aino-Kaisa Saarinen und Justyna Kowalczyk (Polen) dranzubleiben und verausgabte sich dabei völlig. Auf den letzten zwei Kilometern ging die 20-Jährige blau und quälte sich ins Ziel. "Es war schon ein Risiko. Sie hat es in den Einzelrennen schon bewiesen, aber heute hatte sie leider nicht den optimalen Tag. Es geht weiter. Man gewinnt zusammen und man verliert zusammen.“ , sagte der sportliche Leiter Andreas Schlütter. Erst 1:07,3 Minuten nach Norwegen kam Hennig als Sechste ins Ziel. Auch zum Podium war es schon fast eine Minute Rückstand.

Russland geht noch vorbei

Sandra Ringwald beim Zieleinlauf des Staffelrennens

Während Hennig im Ziel getröstet werden musste, versuchte Steffi Böhler auf der Strecke alles. Die 36-Jährige lief ein einsames, aber verdammt schnelles Rennen und verlor zu den Spitzenläuferinnen nur fünf Sekunden. Der Blick ging jetzt nicht mehr Richtung Medaille, sondern zu Platz vier, den die USA inne hatte. Böhler übergab mit 36 Sekunden Rückstand auf die Amerikanerinnen an Nicole Fessel. Die Oberstdorferin konnte den Rückstand auf Elizabeth Stephen ( USA ) nicht entscheidend verkleinern. Mit einer Hypothek von 30 Rückstanden übergab sie an Sandra Ringwald. Die Schlussläuferin der Deutschen machte zunächst etwas Zeit gegenüber Jessica Diggings ( USA ) gut, brach dann aber ein und musste sogar Russland noch vorbeiziehen lassen.



Böhler, die ihre siebte Staffel bei einem Großereignis lief, nahm die kaum halb so alte Hennig nach dem Rennen lange in den Arm und dann in Schutz: "Es hätte alles supertoll laufen müssen, damit wir heute eine Medaille gewinnen" , sagte die Staffel-Olympiadritte von 2014: "Heute ist es für Katharina bitter, morgen vielleicht auch noch, aber irgendwann wird sie dadurch stärker werden."

Medaillenlose WM?