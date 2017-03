Niskanen bezwingt mit Wut im Bauch Topfavorit Sundby

Iivo Niskanen hat sich die WM -Goldmedaille über 15 km klassisch geschnappt. Der Finne bezwang in Lahti den Topfavoriten Martin Johnsrud Sundby. Der Schwede, der in den vergangenen beiden Jahren den Weltcup dominierte, holte sich seine zweite WM -Silbermedaille, bleibt aber weiter ohne Sieg bei WM und Olympia.

Iivo Niskanen stürzte erneut: Diesmal aber ins Ziel.

Niskanen lag schon nach 4,7 km fast zehn Sekunden vor Sundby. Am Ende holte Sundby zwar noch auf, konnte den Rückstand aber nur auf 17,9 Sekunden drücken. Niskanen lief mit Wut im Bauch, weil er im Endspurt des Teamsprints im Clinch mit dem Norweger Emil Iversen stürzte und es so nur zu Bronze reichte. Dritter über die 15 km klassisch wurde Niklas Dyrhaug ( NOR /+31,3 Sekunden).

DSV -Trio verpasst Top 20

Jonas Dobler über die 15 km klassisch