Zwei Erfahrene gegen die deutsche Flaute

Dass auch mit Mitte 30 im Leistungssport längst nicht Schluss ist, zeigen Stefanie Böhler und Nicole Fessel. Beide haben reichlich Erfahrung und zusammen drei Olympia-Medaillen in den Skischuhen. Nach reiflicher Überlegung nominierte die sportliche Führung um Bundestrainer Torstein Drivenes das erfahrene Duo für den Teamsprint im klassischen Stil. Dort soll an diesem Sonntag die seit 2011 anhaltende WM-Medaillenflaute der Deutschen in der Loipe ein Ende finden.

Erfahrung und Teamgeist

Trainer Drivenes setzt auf Erfahrung und Teamgeist. Die 35-jährige Böhler und ihre ein Jahr jüngere Teamkollegin Fessel verbindet viel. Lange Zeit trainierten die Schwarzwälderin und die Oberstdorferin gemeinsam. In Lahti erleben beide ihre jeweils sechste Weltmeisterschaft. Und vor drei Jahren gehörten sie auch jener Staffel an, die mit Olympia-Bronze in Sotschi die vorerst letzte deutsche Langlauf-Medaille bei einem Großereignis gewann. Für ihren Lahti-Start sind beide bestens vorbereitet.

"Wir haben in Toblach während der Vorbereitung noch mal einen sauberen Umfangblock gesetzt. Jeder hat individuell an seinen Defiziten gearbeitet. Die WM-Strecken mag ich. Harte, anspruchsvolle Strecken kommen mir entgegen", sagt Böhler. Und Fessel meint: "Ich habe bewusst noch einmal allein auf der Seiseralm ein Höhentraining absolviert. Das sollte sich jetzt auszahlen."

Führungsrolle im deutschen Team

Steffi Böhler gehört zur erweiterten Weltspitze

Bei der WM sieht der norwegische Trainer Drivenes, wegen dem Böhler gar ihr Karriereende aufschob, eine Medaille im Bereich des Möglichen: "Nicole kann sich in den Distanzrennen jederzeit in den Top-Sieben bewegen. Steffi sehe ich in der erweiterten Weltspitze", sagt er. Die absoluten Topfavoriten im Teamsprint sind Olympiasieger und Weltmeister Norwegen.

Gleichzeitig übernehmen Böhler und Fessel eine Führungsrolle im deutschen Team und sind gerade für die WM-Küken Victoria Carl, Katharina Hennig und Sofie Krehl wichtige Ansprechpartner. "Sie haben uns wunderbar aufgenommen, es gibt keine Allüren. Wir haben gemeinsam Spaß und wir schinden uns gemeinsam", erzählte Hennig, die am Samstag beim ersten Rennen mit einem elften Platz positiv auffiel.

Deutsche Männer krasse Außenseiter

Sebastian Eisenlauer führt das deutsche Männer-Team an

Bei den Männer gehen Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) und Thomas Bing (Dermbach) zusammen an den Start, die allerdings kaum Chancen auf einen Podestplatz besitzen. Im Einzel lief Eisenlauer auf Rang 20, Bing scheiterte bereits vorzeitig in der Qualifikation. Die Favoriten sind Norwegen, Schweden und Russland.

Eisenlauer, der einzige etatmäßige Sprinter bei den deutschen Männern, hatte während der Saison gleich mit mehreren Erkrankungen zu kämpfen. "Es geht Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Aber ich brauche noch den ein oder anderen Wettkampf, um wieder der Alte zu sein", meinte er.