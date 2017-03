Noch einmal Sundby gegen Ustjugow?

Mit dem 50-Kilometer-Langlauf der Herren gehen am Sonntag die 51. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti zu Ende. In der letzten von 21 WM-Entscheidungen will Martin Johnsrud Sundby seinen ersten Einzeltitel erringen.

Lachender Dritter im Duell Norwegen gegen Russland?

Der Gesamtweltcupführende aus Norwegen hatte in Lahti Silber im Skiathlon und über die 15 Kilometer gewonnen und zuletzt ein starkes Staffelrennen gezeigt. Sein vermeintlich größter Konkurrent Sergej Ustjugow (Russland) hatte dagegen etwas geschwächelt. Definitiv werden Norweger und Russen versuchen, mannschaftlich zu laufen und den jeweils anderen Favoriten zu isolieren oder gar entscheidend abzuhängen. Sowohl Sundby als auch Ustjugow haben allerdings in Lahti fast jedes Rennen bestritten. Möglicherweise profitierten andere davon. Denkbarer Kandidat wäre Dario Cologna (Schweiz), der aufgrund muskulärer Probleme derzeit nur die freie Technik läuft. Die Finnen hoffen auf einen zweiten Streich von Iivo Niskanen. Stark zu beachten werden die Schweden um Marcus Hellner sein.

Halfvarsson: Wenn Northug gewinnt, laufe ich nackt.

2015-Sieger: Petter Northug

Titelverteidiger ist Petter Northug. Der Norweger nimmt trotz völlig missratener Saison wie schon im Sprint sein persönliches Startrecht war. Über die kurze Distanz war er beachtlicher Fünfter geworden. Ein ähnliches Husarenstück ist ihm über den langen Kanten eigentlich nicht zuzutrauen. Schwedens Staffelschlussläufer Calle Halfvarsson kündigte in der Zeitung "Expressen" schon mal an, nackt laufen zu wollen, falls Northug gewinnen sollte. Bei den Buchmachern ist Northug zuletzt aber deutlich gestiegen.

Sotschi-Olympiasieger nicht am Start

Der eigentliche Titelverteidiger ist gar nicht am Start. Da die Technik von Großereignis zu Großereignis wechselt, ist streng genommen nicht Northug der Titelverteidiger, da er seinen Sieg in Falun in der klassischen Technik erlief. Zuletzt wurde der 50er bei Olympia in Sotschi in der freien Technik gelaufen. Der damalige Sieger Alexander Legkow ist wegen des McLaren-Reports über manipulierte Dopingproben suspendiert.

DSV hofft auf Top-15-Resultat

Die deutschen Starter Florian Notz, Lucas Bögl und Jonas Dobler haben keine realistischen Medaillenchancen. Die größten Hoffnungen liegen auf Notz. Der Römersteiner hatte in der Staffel wieder einmal gezeigt, dass er im direkten Kampf Mann gegen Mann seine Stärken hat. Er wird wie im Skiathlon versuchen, so lange wie möglich in der Spitzengruppe mitzulaufen. Ein Platz in den Top 15 ist möglich.