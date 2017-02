WM-Aus für Langläufer Eisenlauer, Tscharnke krank

Den deutschen Langläufern klebt bei den Weltmeisterschaften in Lahti das Pech an den Skiern. Sebastian Eisenlauer musste am Dienstag (28.02.17) vorzeitig aus Finnland abreisen. Der 26-Jährige kann wegen einer im Teamsprint am Sonntag (26.02.17) erlittenen Schulterverletzung nicht mehr bei den Titelkämpfen starten. Eine MRT-Untersuchung in Deutschland soll eine genaue Diagnose erbringen, teilte der Deutsche Skiverband ( DSV ) mit.

Tscharnke bleibt daheim

Tim Tscharnke dagegen kann erst gar nicht anreisen. Der Thüringer musste wegen einer erneut ausgebrochenen Erkrankung daheim bleiben und versäumte die erste WM-Woche. "Seine Lymphknoten sind wieder geschwollen, ein Einsatz ist unmöglich ", sagte der Sportliche Leiter der Langläufer, Andreas Schlütter. Wegen eines Infekts konnte Tscharnke bereits am letzten Weltcup vor der WM in Otepää nicht teilnehmen.

Ersatzmann soll kommen

Dem DSV stehen vor der 4x10-km-Staffel am Freitag (03.03.17) mit Thomas Bing, Jonas Dobler, Florian Notz und Lucas Bögl nur noch vier gesunde Läufer zur Verfügung. Notz wird nach dem harten Skiathlon auf das Klassikrennen über 15 km am MIttwoch (01.03.17) verzichten. "Wir brauchen dringend einen Ersatzmann. Den werden wir so schnell wie möglich nach Lahti holen" , so Schlüter. Wer es ist, konnte noch nicht geklärt werden. Eine Entscheidung dürfte zwischen Hannes Dotzler und Thomas Wick fallen.

sid/dpa | Stand: 28.02.2017, 15:09